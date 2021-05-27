Тольяттинец отправится в колонию за оплату покупок чужой картой

Центральный районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в хищении денег с банковского счета.

По данным прокуратуры Самарской области, в июле 2020 г. неоднократно судимый мужчина украл из припаркованного автомобиля кошелек с деньгами и банковской картой. Позже с помощью этой карты он похитил около 4,5 тыс. руб., оплачивая покупки в магазинах.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима.