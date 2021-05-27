По факту ЧП с гидроциклом на реке Кинель начали доследственную проверку

В Самарской области начали доследственную проверку по факту трагического происшествия на реке Кинель, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, 26 мая 29-летняя местная жительница каталась на гидроцикле с 40-летней пассажиркой по акватории реки Кинель в районе пос. Советы Кинельского района. Во время маневра она не справилась с управлением и врезалась в дерево.

От полученных травм управлявшая гидроциклом женщина скончалась. Сотрудники ПСС Самарской области продолжают поиск тела пассажирки.