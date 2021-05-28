Нападающий Павел Корешков заключил просмотровый контракт с ХК ЦСК ВВС

21-летний нападающий Павел Корешков заключил просмотровый контракт с самарским клубом ЦСК ВВС.
Павел - воспитанник школы "Спартака". В возрасте 13 лет перешел в ЦСКА. В МХЛ дебютировал в сезоне 2016/2017 за "Красную Армию". Следующий сезон провел за океаном в лиге NAHL, после чего вернулся в "Красную Армию".
В сезоне 2018/2019 сыграл за армейцев 65 игр, набрал 10 (8+2) очков, в следующем сезоне провел 57 матчей, набрал 27 (11+16) очков. В прошедшем чемпионате числился в составе клуба ВХЛ "Звезда". Неоднократно привлекался в юниорскую сборную России для участия в различных турнирах.
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