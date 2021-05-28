В Кировском районе Самары 20 человек тушили пожар

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В четверг, 27 мая, около 16:03 загорелись постройки во дворе дома №50 по ул. Офицерской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.