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Государство и Бизнес Экономическая политика

Объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Тольятти" с начала года составил 780 миллионов рублей

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В управляющей компании ОЭЗ "Тольятти" подвели первые итоги деятельности инвестиционной площадки в 2021 году. Результаты работы резидентов показывают, что экономика заметно оживает после напряженного 2020 года, когда всей стране пришлось жить в режиме жестких ограничений из-за угрозы распространения COVID-19. По данным за 1 квартал текущего года, инвестиции резидентов особой экономической зоны составили 780 млн руб., или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Что касается новых рабочих мест, всего за три месяца на производствах ОЭЗ "Тольятти" создано 174 новых рабочих места. Для сравнения: за весь 2020 год резидентами было трудоустроено 285 человек. Около 80 тольяттинцев смогли трудоустроиться на новом предприятии - "Самарском заводе медицинских изделий", которое запущено на инвестплощадке в марте текущего года.

"Достойные результаты деятельности особой экономической зоны "Тольятти" - лучшее доказательство того, что программа развития ОЭЗ, созданная в регионе под новые потребности инвесторов, эффективно работает и приносит результаты. Нам удалось упростить процессы запуска предприятий на инвестиционной площадке, увеличить локализацию российских производителей, предложить резидентам по-настоящему уникальные условия. Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона при поддержке федеральных властей мы смогли минимизировать негативные последствия пандемии и продолжить уверенное развитие экономики в 2021 году", - рассказал о работе флагманской инвестплощадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Планируется, что до конца 2021 год в ОЭЗ "Тольятти" будет открыто еще четыре производства. На данный момент в особой экономической зоне зарегистрировано 26 резидентов, которые уже проинвестировали в экономику 16 млрд руб. и создали более 1,5 тыс. рабочих мест.

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