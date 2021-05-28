Дан старт третьему сезону проекта "Поехали!"

В среду, 26 мая, в Самаре презентовали третий этап проекта "Поехали! Летний отдых в Самарской области", реализуемый департаментом туризма министерства культуры Самарской области и направленный на популяризацию внутреннего туризма.

В ходе проекта журналистов и блогеров познакомят с уникальными туристическими маршрутами, во всей красе демонстрирующими природное и культурное богатство Самарской области, туристско-рекреационный потенциал региона, чтобы потом в своих сюжетах и публикациях они поделились впечатлениями и рассказали жителям о самых удобных сервисах и туристических возможностях.

"В рамках проекта "Поехали!" при непосредственном участии журналистов и блогеров мы расскажем жителям и гостям нашего региона о тех местах, где можно отдохнуть этим летом, но акцент будет сделан на экологический туризм. Стартует проект "Поехали!" 2 июня в Шигонском районе. В ежегодном послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было отмечено создание дополнительной туристической привлекательности горы Светелка, именно туда и направятся участники первого пресс-тура, заглянув на загадочную Шаманскую поляну", - рассказал руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Также на пресс-конференции представители туристических объектов, ранее принявшие участие в пресс-турах "Поехали!", поделились опытом и впечатлениями о проекте.

"Проект открыл новые возможности представления нашей необычной территории широкому кругу почитателей экотуризма. Мы получили возможность рассказать о себе не только как о питомнике рабочих ездовых собак, но и как о культурно-просветительском пространстве, знакомящем наших туристов со взаимоотношениями человека и живого мира природы. Сейчас мы подготовили новые летние экомаршруты дог-треккинга, которые проходят по тропам живописных берегов Волги. Ждем проект "Поехали!" на наших тропах!" - пояснила руководитель "Серебро Севера", президент международной гонки на собачьих упряжках "Волга Квест" Светлана Семенова.

Максим Смирнов, руководитель эко-фермы "В моих лугах", также выразил благодарность за участие в проекте "Поехали!" Он отметил его значимость и пригласил посетить эко-ферму в летний период. Также он рассказал, что неподалеку от площадки была восстановлена разрушенная церквушка и теперь в их планах - развитие не только сельского туризма, но и паломнического.

На протяжении всего третьего этапа участники пресс-туров будут покорять горы Самарской Луки, изучат флору и фауну Жигулевского заповедника, познакомятся с историей муниципальных районов и расскажут в своих материалах о туристических точках притяжения нашей области.

В настоящее время Ростуризм разработал нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ направлен на согласование в правительство РФ. Руководители проекта "Поехали!" планируют, что он войдет в данный нацпроект. Цель развития регионального туризма - популяризация уже существующих маршрутов и открытие новых.