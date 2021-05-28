Дмитрий Богданов ответил на вопросы молодых предпринимателей

В Самаре проходит предпринимательский форум "Мой бизнес 63", приуроченный к Дню российского предпринимательства. Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Главным событием второго дня бизнес-мероприятия стал открытый диалог министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова с молодыми предпринимателями региона.

"Задача органов власти - поддерживать наших предпринимателей, чтобы у них все получалось. От лица губернатора Дмитрия Азарова, областного правительства и от себя лично хочу высказать слова благодарности как начинающим, так и опытным предпринимателям за ту работу, которую вы проводите, за те риски, которые вы берете на себя, за те достижения, к которым вы идете, - поздравил предпринимателей Дмитрий Богданов. - Сегодня даже в условиях пандемии мы фиксируем увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, у нас зарегистрировано рекордное количество самозанятых. С коллегами из минфина мы разрабатываем "бесшовный" переход самозанятых в статус малых предпринимателей без резкого увеличения налоговой нагрузки и через дополнительные меры поддержки. Кроме того, наш Гарантийный фонд разработал инструмент льготного микрокредитования самозанятых, у нас действуют микрозаймы для начинающих предпринимателей, существенную поддержку оказывает технопарк "Жигулевская долина", ежегодно увеличивая общий объем выплат субсидий и грантов молодым инноваторам на 100 млн рублей".

Глава областного минэкономразвития региона несколько часов отвечал на вопросы бизнес-сообщества. В режиме видеоконференции к диалогу с министром были подключены 37 муниципалитетов региона. Предприниматели спрашивали о поддержке социального бизнеса, о возможностях льготного финансирования, участии в госзакупках и многом другом.

Самозанятый Владислав Агапкин спросил министра о возможности участия в самарских ярмарках и фестивалях.

"Мы выведем вас на городской департамент, который занимается благоустройством и подготовкой к мероприятиям. Специалисты предоставят исчерпывающую консультацию. Все услуги органами власти закупаются по федеральному закону №44, поэтому размещаются в открытом доступе на сайте госзакупок. Тем не менее мы готовы вас проконсультировать, обучить работе с закупками. Безусловно, реклама своей деятельности и имидж надежного предпринимателя, который качественно, креативно и добросовестно работает, будет со временем бежать впереди вас, а значит, вы будете приглашены на разные городские мероприятия", - ответил самозанятому министр.

Владислав Агапкин попросил министра поделиться своим секретом профессионального роста. "Если ты работаешь хорошо и даже лучше многих, то есть шанс на дальнейший рост. У каждого - свой профессиональный путь, и я бы вам посоветовал продолжать развиваться в бизнесе. Мой переход на публичную работу произошел постепенно, по мере вовлечения в определенные общественные проекты. По мере реализации этих инициатив появилась возможность сначала работать на благо экономики Тольятти, а затем - всей области. Эта должность позволяет сделать лучше жизнь людей Самарской области, создать лучшие условия для работы бизнеса, привлекать новых инвесторов", - рассказал Дмитрий Богданов.

Предприниматель из Ставропольского района Артем Медведев задал министру вопрос о наиболее актуальном направлении бизнеса в сегодняшних условиях. Дмитрий Богданов сделал акцент на том, что ценность предпринимателя - в возможности находить актуальные ниши в определенный момент времени. Эксперты называют наиболее атуальными сервисы, связанные с информационными технологиями, доставкой и персонализированными товарами и услугами.

"Особенно велик спрос на сферу деятельности, связанную с пищевыми производствами и сельскохозяйственными отраслями, IT в разных форматах, предоставлением услуг или работ в дистанционном формате. И мы уже запустили специальное обучение по работе с маркетплейсами различных уровней. Дополнительно ведем работу по созданию входных точек федеральных маркетплейсов на территории Самарской области. Чтобы предприниматель, продавая свою продукцию, условно, во Владивосток, не думал о выстраивании логистики, передаче товара дистрибьюторам. Фактически он привозит товар на склад в Самаре, и продукция безопасно и качественно передается потребителю в любую точку страны и даже за рубеж", - рассказал глава областного минэкономразвития.

Фотограф из Жигулевска Елена Акимова спросила министра о возможностях образовательной поддержки начинающих предпринимателей. Дмитрий Богданов заметил, что такие курсы уже есть, они регулярно проводятся, а заявку на участие можно подать на сайте mybiz63.ru.

Владелец центра по ремонту автомобилей Олег Золов, перед тем как задать вопрос, поблагодарил министра за то, что в регионе созданы комфортные условия для ведения бизнеса. "У меня не возникало никаких проблем при регистрации своего дела! Все было очень быстро, четко. Как и в дальнейшей нашей деятельности", - отметил предприниматель.

Вопрос молодого человека касался нововведения по ведению кассы. С 1 февраля предприниматели обязаны указывать в кассовом чеке наименование товаров, услуг и их количество. Олег Золов попросил министра уточнить, можно ли упростить процедуру выдачи чеков с указанием предоставленной услуги - в сфере автомобильного ремонта одна услуга может стоить абсолютно по-разному, поэтому сегодня предпринимателю приходится формировать чеки вручную, что занимает много времени и заставляет сталкиваться с недовольством клиентов.

Дмитрий Богданов заверил, что сегодня уже есть договоренность с Управлением ФНС по Самарской области о встречах с предпринимателями на площадке регионального центра "Мой бизнес". "В ближайшее время мы уже запустим серию встреч, на которых предприниматели смогут задать свои вопросы и получить разъяснения. Мы обязательно обсудим и этот вопрос", - пояснил министр.

В ходе встречи Дмитрий Богданов вручил предпринимателям благодарственные письма от лица губернатора за вклад в развитие региона.