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Здравоохранение Общество

81 человек заразился коронавирусом за сутки в Самарской области

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за сутки с 28 по 29 мая выявили 81 случай заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 64 617 человек. 61 704 из заболевших выздоровели, в том числе 61 — за сутки.

Погибли за сутки 15 зараженных, а за все время — 1917человек.

В России за сутки зафиксировали 9289 новых заражений, а всего — 5 053 748. 9250 человек в РФ за сутки выздоровели (всего 4 670 484). Умер 401 зараженный (всего 120 807).

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