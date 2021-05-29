81 человек заразился коронавирусом за сутки в Самарской области

В Самарской области за сутки с 28 по 29 мая выявили 81 случай заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 64 617 человек. 61 704 из заболевших выздоровели, в том числе 61 — за сутки.

Погибли за сутки 15 зараженных, а за все время — 1917человек.

В России за сутки зафиксировали 9289 новых заражений, а всего — 5 053 748. 9250 человек в РФ за сутки выздоровели (всего 4 670 484). Умер 401 зараженный (всего 120 807).