Коронавирус в Самарской области 30 мая: 86 человек заразились и 15 погибли

В Самарской области 30 мая за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в регионе заразились 64 703 человека. 61 770 из них выздоровели, в том числе 69 человек — за последние сутки.

Умерли за сутки 15 зараженных, а всего — 1932.

В РФ за последние сутки обнаружили 9694 новых зараженных, а за все время — 5 063 442. Выздоровели из них 4 677 870 человек, в том числе 7386 за последние сутки. Умерли за то же время 355 заразившихся, а всего — 121 162.