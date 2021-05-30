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Коронавирус в Самарской области 30 мая: 86 человек заразились и 15 погибли 81 человек заразился коронавирусом за сутки в Самарской области Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе Стоматологический факультет СамГМУ отметил 55-летний юбилей В Чапаевске жители проходят вакцинацию и диспансеризацию в мобильном комплексе

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Коронавирус в Самарской области 30 мая: 86 человек заразились и 15 погибли

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 30 мая за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в регионе заразились 64 703 человека. 61 770 из них выздоровели, в том числе 69 человек — за последние сутки.

Умерли за сутки 15 зараженных, а всего — 1932.

В РФ за последние сутки обнаружили 9694 новых зараженных, а за все время — 5 063 442. Выздоровели из них 4 677 870 человек, в том числе 7386 за последние сутки. Умерли за то же время 355 заразившихся, а всего — 121 162.

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