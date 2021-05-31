Теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг "Ролан Гарроса"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира "Ролан Гаррос", пишет championat.com.

В стартовом матче соревнований она обыграла американку Кристину Макхэйл. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Длительность поединка составила 1 час и 21 минуту. Павлюченкова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Макхэйл, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, два раза ошиблась на подаче и использовала один шанс из пяти взять подачу соперницы.

За выход в следующий раунд Анастасия поборется с представительницей Австралии Айлой Томлянович, оказавшейся сильнее украинки Катерины Козловой.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах - 6:4, 6:1.