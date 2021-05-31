На Волге у самарской пристани "Поляна им. Фрунзе" спасены двое тонущих мужчин

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В воскресенье, 30 мая, примерно в 21:30 сотрудники ПСС по Самарской области спасали двух тонувших мужчин у левого берега Волги в районе пристани "Поляна им. Фрунзе", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.