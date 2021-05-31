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На Волге у самарской пристани "Поляна им. Фрунзе" спасены двое тонущих мужчин Под Самарой погиб водитель грузовика, ремонтировавший пневмоподушку Найдено тело пассажирки гидроцикла, который врезался в дерево на реке Кинель В Самарской области мужчина спас детей, упавших в Волгу По факту ЧП с гидроциклом на реке Кинель начали доследственную проверку

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На Волге у самарской пристани "Поляна им. Фрунзе" спасены двое тонущих мужчин

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 мая, примерно в 21:30 сотрудники ПСС по Самарской области спасали двух тонувших мужчин у левого берега Волги в районе пристани "Поляна им. Фрунзе", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, одному из спасенных около 30 лет, другому примерно 22 года. Спасатели доставили мужчин на берег.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Последние комментарии

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

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