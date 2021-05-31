Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросла на 32% за первый квартал 2021 года

В особой экономической зоне "Тольятти" подвели итоги работы за первый квартал текущего года. По итогам первых трех месяцев 2021 года выручка расположенных на территории ОЭЗ предприятий выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% и составила более 2 млрд рублей.
В Самарской области формируются комфортный деловой климат и благоприятные условия для наращивания объемов экспортируемой продукции в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
"Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", - отмечал губернатор Дмитрий Азаров в своем послании, которое он озвучил 18 мая.
Создание лучших условий для частных инвесторов и формирование комфортного делового климата в регионе курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
По его словам, задача улучшения инвестиционного климата и создания новых рабочих мест остается одним из главных приоритетов Самарской области, и ОЭЗ "Тольятти" уверенно движется в заданном направлении.
"Несмотря на пандемию, здесь не был отменен ни один значимый инвестиционный проект. Динамично и уверенно развиваются действующие предприятия, о чем свидетельствует значительный рост выручки резидентов особой экономической зоны с начала текущего года. Открытие Самарского завода медицинских изделий стало еще одним шагом на пути к диверсификации экономики города, а также к выполнению задачи по импортозамещению, которую ставит президент РФ", - рассказал министр.
Экономическая напряженность не повлияла и на планы крупных инвесторов, которые стали резидентами особой экономической зоны. Первый квартал отметился для ОЭЗ знаковым событием - в марте при участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на площадке был запущен "Самарский завод медицинских изделий". Предприятие, где выпускаются нитриловые перчатки, уникально не только для региона, но и для всей страны. СЗМИ является единственным подобным производством полного цикла в России. Объем инвестиций, направленный на строительство завода, составил порядка 730 млн рублей. На проектную мощность завод намерен выйти уже во втором квартале этого года.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html