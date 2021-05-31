Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросла на 32% за первый квартал 2021 года

В особой экономической зоне "Тольятти" подвели итоги работы за первый квартал текущего года. По итогам первых трех месяцев 2021 года выручка расположенных на территории ОЭЗ предприятий выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% и составила более 2 млрд рублей.

В Самарской области формируются комфортный деловой климат и благоприятные условия для наращивания объемов экспортируемой продукции в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

"Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", - отмечал губернатор Дмитрий Азаров в своем послании, которое он озвучил 18 мая.

Создание лучших условий для частных инвесторов и формирование комфортного делового климата в регионе курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, задача улучшения инвестиционного климата и создания новых рабочих мест остается одним из главных приоритетов Самарской области, и ОЭЗ "Тольятти" уверенно движется в заданном направлении.

"Несмотря на пандемию, здесь не был отменен ни один значимый инвестиционный проект. Динамично и уверенно развиваются действующие предприятия, о чем свидетельствует значительный рост выручки резидентов особой экономической зоны с начала текущего года. Открытие Самарского завода медицинских изделий стало еще одним шагом на пути к диверсификации экономики города, а также к выполнению задачи по импортозамещению, которую ставит президент РФ", - рассказал министр.

Экономическая напряженность не повлияла и на планы крупных инвесторов, которые стали резидентами особой экономической зоны. Первый квартал отметился для ОЭЗ знаковым событием - в марте при участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на площадке был запущен "Самарский завод медицинских изделий". Предприятие, где выпускаются нитриловые перчатки, уникально не только для региона, но и для всей страны. СЗМИ является единственным подобным производством полного цикла в России. Объем инвестиций, направленный на строительство завода, составил порядка 730 млн рублей. На проектную мощность завод намерен выйти уже во втором квартале этого года.