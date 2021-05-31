Очевидец сообщил о потоках пробивающейся из-под асфальта воды в центре Самары

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В понедельник, 31 мая, около 18:00 проезжую часть в районе пересечения улиц Вилоновской и Галактионовской в Самаре стало заливать водой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.