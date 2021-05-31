В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

Житель Камышлинского района военный пенсионер Раис Муниров стал 400-тысячным жителем губернии, который сделал прививку от новой коронавирусной инфекции.

"Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому спустя время по рекомендации врача пришел сделать прививку. После прививки чувствую себя отлично. Я решил сделать прививку, чтобы не было осложнений, поэтому настоятельно рекомендую всем пройти вакцинацию. Это нужно прежде всего нам самим, нашим близким и родным. Тем более, людям пожилого возраста", — поделился он.

Администрация района поздравила "юбилейного" жителя села, который защитился от опасной инфекции и ее последствий с помощью вакцинации. В настоящее время Камышлинский район — один из лидеров региона по количеству привившихся, здесь прошел иммунизацию уже каждый третий житель.

"Для разъяснительной работы о пользе вакцинации, о важности профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции мы используем все площадки, в том числе и религиозные, — рассказала главный врач Камышлинской ЦРБ Светлана Русинова. — Кроме того, мы выходим в организованные коллективы — на предприятия, в школы, детские сады, разговариваем с сотрудниками, руководителями всех предприятий района".

Для удобства населения в районе организован круглосуточный пост вакцинации, и человек может прийти в любое удобное для него время, чтобы сделать прививку. Кроме того, медработники выезжают в фельдшерско-акушерские пункты, прививают население в селах по месту жительства, в том числе и маломобильных граждан на дому.

Напомним, записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.