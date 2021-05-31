В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

Житель Камышлинского района военный пенсионер Раис Муниров стал 400-тысячным жителем губернии, который сделал прививку от новой коронавирусной инфекции.
"Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому спустя время по рекомендации врача пришел сделать прививку. После прививки чувствую себя отлично. Я решил сделать прививку, чтобы не было осложнений, поэтому настоятельно рекомендую всем пройти вакцинацию. Это нужно прежде всего нам самим, нашим близким и родным. Тем более, людям пожилого возраста", — поделился он.
Администрация района поздравила "юбилейного" жителя села, который защитился от опасной инфекции и ее последствий с помощью вакцинации. В настоящее время Камышлинский район — один из лидеров региона по количеству привившихся, здесь прошел иммунизацию уже каждый третий житель.
"Для разъяснительной работы о пользе вакцинации, о важности профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции мы используем все площадки, в том числе и религиозные, — рассказала главный врач Камышлинской ЦРБ Светлана Русинова. — Кроме того, мы выходим в организованные коллективы — на предприятия, в школы, детские сады, разговариваем с сотрудниками, руководителями всех предприятий района".
Для удобства населения в районе организован круглосуточный пост вакцинации, и человек может прийти в любое удобное для него время, чтобы сделать прививку. Кроме того, медработники выезжают в фельдшерско-акушерские пункты, прививают население в селах по месту жительства, в том числе и маломобильных граждан на дому.
Напомним, записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.