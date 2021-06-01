Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина с победы стартовала на "Ролан Гаррос". В матче первого круга она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои, пишет championat.com.

Для победы Касаткиной потребовалось три сета. Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Касаткина выполнила два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница Дои один раз подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.