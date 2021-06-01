Заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 32%

По данным областного управления Роспотребнадзора, за 21 неделю в сравнении с предыдущей заболеваемость коронавирусом в Самарской области снизилась почти на 32% (было зафиксировано 552 и 811 случаев соответственно).
На 31 мая показатель заболеваемости в области составил 2,29 на 100 тысяч населения
(73 случая), по РФ — 5,77. Недельные показатели Самарской области по темпу прироста заболеваемости и заболеваемости (на 100 тысяч населения) ниже в сравнении с регионами ПФО.
Уменьшилось число заразившихся (на 100 тысяч населения) во всех возрастных группах, кроме категории 15-17 лет — там отмечается небольшое увеличение.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, эта тенденция хотя и позитивная, но нестабильная. Также она отметила, что за последнюю майскую неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ стала выше в два раза.
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на вопрос Дмитрия Азарова, с чем связана такая ситуация, пояснил: как и рекомендуют медики, настороженность людей в отношении респираторных заболеваний усилилась, и они чаще стали обращаться к врачу при появлении симптомов. Кроме того, влияет и жаркая погода: многие стали чаще использовать кондиционеры, а это способствует высокому уровню скоротечных простуд.
"Погодные условия требуют коррекции поведения, — обратился Дмитрий Азаров главам муниципалитетов. — Нужно еще раз напомнить людям об опасности тепловых, солнечных ударов с одной стороны, с другой — об опасности переохлаждения, рекомендованной разнице температур при использовании кондиционеров".
Что касается внебольничной пневмонии, то по сравнению с 21 неделей прошлого года отмечается снижение показателей в этом году. В сравнении с предыдущей неделей и ОРВИ, и внебольничной пневмонией жители региона заболевали реже (на 7,7 и 16,6% соответственно).
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.