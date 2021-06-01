В Самарской области озвучили итоги предварительного голосования "Единой России"

В Самаре состоялось заключительное заседание регионального Организационного комитета по проведению предварительного голосования.

"Предварительное голосование служит ярким примером того, что партия "Единая Россия" находится в постоянном диалоге с гражданским обществом и по всем социально значимым вопросам советуется с людьми. Мы предложили гражданам вместе определить кандидатов для выдвижения от "Единой России" на выборах. Еще раз подчеркну: ни одна другая партия не формирует списки своих кандидатов вместе с жителями. "Единая Россия" - единственная политическая сила, которая проводит формирование списков своих кандидатов открыто, гласно, прозрачно. Такую степень открытости и ориентации на запросы граждан демонстрирует только наша партия", - обратился к членам оргкомитета его председатель, секретарь реготделения партии, глава региона Дмитрий Азаров.

Предварительное голосование в Самарской области стало высококонкурентным. Заявиться на праймериз мог любой член партии и даже беспартийный. Претендентами на выдвижение от партии в Государственную и губернскую думы стали 322 человека. Наряду с действующими депутатами, политиками со стажем, в предварительном голосовании активно участвовали много новых лиц, молодежи, в том числе немало ярких людей, которые достойно проявили себя - волонтеров, медицинских работников, представителей общественного самоуправления.

"Взять, к примеру, Тольятти. Появление новых лиц, высокий уровень конкуренции, привлекли избирателей - и город оказался одним из самых активных в ходе предварительного голосования", - подчеркнул глава региона.

Всего в предварительном голосовании онлайн и на счетных участках в Самарской области приняли участие 355 с половиной тысяч человек (355483), что составляет почти 15% (14,7%) избирателей региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех жителей региона, принявших участие в этом общественно значимом голосовании: "Нам очень важен голос каждого! И конечно, спасибо всем вам за организацию процесса. Ведь если голоса, поданные через интернет-сайт, считала машина, то для сведения данных с участковых комиссий вы вручную в короткий срок обработали более 600000 бюллетеней. Спасибо вам, коллеги. Это мощный политический и кадровый задел для всей нашей последующей партийной работы. Кандидаты предварительного голосования прошли настоящую проверку в открытой конкуренции за поддержку людей".

Ознакомиться с результатами предварительного голосования 2021 можно на сайте https://pg.er.ru.

Далее список на выборах депутатов Самарской губернской думы будет определен региональной конференцией, а выдвижение кандидатов на выборы в Государственную думу должно пройти на съезде партии 19 июня в Москве.