АвтоВАЗ на два дня остановит несколько конвейеров

АвтоВАЗ на два дня остановит выпуск некоторых моделей автомобилей из-за нехватки комплектующих, сообщили в пресс-службе компании.

Производство автомобилей будет остановлено 2 и 3 июня на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и №5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих.

Компания планирует возобновить производство 4 июня.

Как сообщает пресс-служба компании, данная ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах.