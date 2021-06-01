Опыт Тольятти с поощрительными акциями для прошедших вакцинацию поставлен в пример муниципалитетам

В понедельник, 31 мая, центральной темой регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции стала вакцинация. Сегодня она проводится на базе 65 лечебных учреждений региона, действуют 168 прививочных пунктов. Прошли вакцинацию от коронавируса более чем 400 тыс. жителей, из них оба этапа завершили свыше 320 тысяч человек. Почти половина от общего числа привившихся - старше 60 лет.

Процент использования вакцины в области - 96%, при этом отмечена динамика числа желающих привиться в Тольятти, где, наряду с активной разъяснительной работой, проводятся поощрительные акции для сделавших прививку горожан.

Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что желание присоединиться к поощрительным акциям выразили отрасли социального блока - предлагается разыграть абонементы на посещение бассейнов, спортивных залов, билеты на спектакли и выставки. Губернатор Дмитрий Азаров поручил участникам штаба - руководителям муниципальных образований рассмотреть такой опыт с точки зрения эффективности его применения на своей территории.

"Вопрос вакцинации сегодня выходит на первый план. Мы видим, что в ряде регионов фактически вводятся ранее отмененные ограничения. Коллеги, нужно объяснять людям, показывать, какие риски существуют. Люди зачастую подвержены различным слухам, домыслам, фейкам в Интернете. Нужно разъяснять, приглашать специалистов, которые будут объяснять, что главное - это здоровье человека", - отметил глава региона.