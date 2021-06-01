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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК примет активное участие в ПМЭФ-2021

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Делегация Страхового Дома ВСК примет активное участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021, который пройдет со 2 по 5 июня в Северной столице. В этом году ВСК стала официальным страховщиком мероприятия.

В делегации будут участвовать девять человек. Возглавит ее председатель Совета директоров группы ВСК Сергей Цикалюк. На полях Форума пройдут переговоры с руководителями ряда крупнейших банков и компаний, на которых будут обсуждены вопросы развития сотрудничества и укрепления партнерских связей. А также состоится подписание ряда важных соглашений.

Специально к форуму подготовлены выгодные условия страхования. Оформить полис КАСКО, страхование путешествующих, защитить имущество физических лиц и приобрести программу от несчастных случаев можно будет с выгодой 20%.

На площадке Форума будет работать презентационный стенд ВСК для проведения деловых переговоров, общения с клиентами, которые могут получить консультации по продуктам компании у VIP-менеджера. Площадка ВСК будет расположена в зоне F, стенд f19.

На стенде будет смонтирована сенсорная панель, где можно пройти два интерактивных теста и узнать уровень цифровой зрелости компании, а также оценить свои силы в проведении цифровой трансформации в компании. Помимо этого, для гостей стенда пройдет лотерея с призами. Победителям достанутся мячи и перчатки с автографом легендарного голкипера Игоря Акинфеева.

"Петербургский международный экономический форум - одно из главных событий года для предпринимательского сообщества, мы рады принять в нем участие. Рассчитываем на полях мероприятия посетить ряд сессий, связанных с актуальными трендами экономики страны и цифровой трансформацией бизнеса, пленарное заседание с участием президента РФ, провести ряд деловых встреч и переговоров, а также подписать несколько стратегических соглашений", - рассказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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