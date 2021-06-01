Страховой Дом ВСК примет активное участие в ПМЭФ-2021

Делегация Страхового Дома ВСК примет активное участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021, который пройдет со 2 по 5 июня в Северной столице. В этом году ВСК стала официальным страховщиком мероприятия.
В делегации будут участвовать девять человек. Возглавит ее председатель Совета директоров группы ВСК Сергей Цикалюк. На полях Форума пройдут переговоры с руководителями ряда крупнейших банков и компаний, на которых будут обсуждены вопросы развития сотрудничества и укрепления партнерских связей. А также состоится подписание ряда важных соглашений.
Специально к форуму подготовлены выгодные условия страхования. Оформить полис КАСКО, страхование путешествующих, защитить имущество физических лиц и приобрести программу от несчастных случаев можно будет с выгодой 20%.
На площадке Форума будет работать презентационный стенд ВСК для проведения деловых переговоров, общения с клиентами, которые могут получить консультации по продуктам компании у VIP-менеджера. Площадка ВСК будет расположена в зоне F, стенд f19.
На стенде будет смонтирована сенсорная панель, где можно пройти два интерактивных теста и узнать уровень цифровой зрелости компании, а также оценить свои силы в проведении цифровой трансформации в компании. Помимо этого, для гостей стенда пройдет лотерея с призами. Победителям достанутся мячи и перчатки с автографом легендарного голкипера Игоря Акинфеева.
"Петербургский международный экономический форум - одно из главных событий года для предпринимательского сообщества, мы рады принять в нем участие. Рассчитываем на полях мероприятия посетить ряд сессий, связанных с актуальными трендами экономики страны и цифровой трансформацией бизнеса, пленарное заседание с участием президента РФ, провести ряд деловых встреч и переговоров, а также подписать несколько стратегических соглашений", - рассказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.