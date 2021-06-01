Пожилая женщина погибла во время пожара в Сызрани

В понедельник, 31 мая, примерно в 12:42, начался пожар на пр. 50 лет Октября, 83 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели вещи в квартире на площади 15 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 18 человек. Пожар им удалось ликвидировать в 12:58.

Во время тушения огня было обнаружено тело 68-летней женщины. Кроме того, из здания эвакуировали шесть человек.

Причину гибели человека выясняют. Также устанавливают обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.