Пожилая женщина погибла во время пожара в Сызрани

В понедельник, 31 мая, примерно в 12:42, начался пожар на пр. 50 лет Октября, 83 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели вещи в квартире на площади 15 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 18 человек. Пожар им удалось ликвидировать в 12:58.
Во время тушения огня было обнаружено тело 68-летней женщины. Кроме того, из здания эвакуировали шесть человек.
Причину гибели человека выясняют. Также устанавливают обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся