Бывшего директора МП "СтавропольРесурсСервис" будут судить за растрату

В Тольятти завершено расследование уголовного дела бывшего директора муниципального предприятия, обвиняемого в растрате и злоупотреблении полномочиями, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с февраля по апрель 2020 г. директор МП "СтавропольРесурсСервис" приобрел за счет организации оборудование для насосной станции, которую установили на территории ЖК "Солнечный" в с. Подстепки. Эта территория не относится к зоне обслуживания муниципального предприятия. Стоимость оборудования составила более 500 тыс. рублей.
Кроме того, с января по апрель 2020 г. по указанию мужчины главбух выдал ему под отчет деньги из кассы предприятия для оплаты штрафов организации, а также товаров и услуг. Однако эти средства мужчина не использовал по целевому назначению, а тратил на свои нужды. Ущерб составил 760 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!