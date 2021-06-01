Бывшего директора МП "СтавропольРесурсСервис" будут судить за растрату

В Тольятти завершено расследование уголовного дела бывшего директора муниципального предприятия, обвиняемого в растрате и злоупотреблении полномочиями, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с февраля по апрель 2020 г. директор МП "СтавропольРесурсСервис" приобрел за счет организации оборудование для насосной станции, которую установили на территории ЖК "Солнечный" в с. Подстепки. Эта территория не относится к зоне обслуживания муниципального предприятия. Стоимость оборудования составила более 500 тыс. рублей.

Кроме того, с января по апрель 2020 г. по указанию мужчины главбух выдал ему под отчет деньги из кассы предприятия для оплаты штрафов организации, а также товаров и услуг. Однако эти средства мужчина не использовал по целевому назначению, а тратил на свои нужды. Ущерб составил 760 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.