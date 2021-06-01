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Государство и Бизнес Экономическая политика

Новые условия работы и тренды в предпринимательстве: в Самаре прошел форум "Мой бизнес-63"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 по 29 мая в Самаре проходил предпринимательский форум "Мой бизнес-63", приуроченный к Дню российского предпринимательства. Площадкой события послужил новый региональный Дом предпринимателя.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Организатором мероприятия выступило министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Ежегодно предпринимательский форум становится площадкой для встреч представителей бизнес-сообщества, обсуждения последних трендов в предпринимательстве, актуальных вопросов и современных условий работы. В этом году мы впервые провели его в нашем новом региональном центре "Мой бизнес", где созданы все условия для продуктивной и комфортной работы, - рассказал о мероприятии министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Событие объединило более 400 предпринимателей со всего региона - многие приняли в нем участие в режиме видеоконференции. На форуме обсудили вопросы туризма, особенности создания и упаковки сувенирной продукции, новые тренды в сфере общепита, маркетинга, экспорта и многое другое. Мы также предоставили участникам возможность высказать свои пожелания и поделиться проблемами, чтобы совместно определить пути решения и разработать новые меры поддержки, актуальные здесь и сейчас".

Деловую программу четырехдневного события открыла тема туризма с семинаром "Туристический сувенир как способ продвижения бренда региона", где участники узнали о главных факторах успеха проектов по производству памятных "отпускных" сувениров с колоритом Самарской области. Еще одной тематической секцией первого дня работы форума стал "Экспорт в 2021 году: актуальные инструменты работы на внешних рынках". Здесь участники могли не только узнать о последних трендах и особенностях работы с зарубежными партнерами, но и сформировать компетенции стратегического мышления.

Во второй день участники форума поговорили о нетворкинге как инструменте развития бизнеса, обсудили тренды в маркетинге и продажах. Представители "вкусного" бизнеса во главе с известным экспертом сферы общественного питания Андреем Сажневым наметили траекторию развития отрасли в 2021 году.

Параллельно, на протяжении всей работы форума, в холле центра "Мой бизнес" проходила выставка сувениров самарских производителей, где желающие могли приобрести яркие и уникальные товары местных мастеров.

Главным событием второго дня бизнес-мероприятия стал открытый диалог Дмитрия Богданова с молодыми предпринимателями региона. Глава областного минэкономразвития несколько часов отвечал на вопросы бизнес-сообщества. В режиме видеоконференции к диалогу с министром были подключены 37 муниципалитетов региона. Предприниматели спрашивали о поддержке социального бизнеса, возможностях льготного финансирования, участии в госзакупках и многом другом. В ходе встречи Дмитрий Богданов также вручил предпринимателям благодарственные письма от лица губернатора за вклад в развитие региона.

Третий день форума собрал на одной площадке самозанятых региона под единой концепцией "Сам себе предприниматель". Участники смогли посетить серию мастер-классов и семинаров, посвященных развитию любимого дела: о старте продаж на маркетплейсах, об упаковке образовательного курса, о сторителлинге как инструменте продвижения, а также мастер-класс по мобильной фотографии. В тот же день предпринимателей разных муниципальных образований отметили благодарственными письмами за добросовестный труд на благо Самарской области.

В рамках четвертого, заключительного дня форума состоялся семинар-практикум "Информационное поле турпродуктов: как создавать востребованные предложения для современных туристов" от федеральных экспертов.

"Предпринимательство - это основа экономики нашей Самарской области и страны в целом. Такие мероприятия, как форум "Мой бизнес-63", безусловно, очень важны и с точки зрения образовательных процессов, и с точки зрения общения представителей бизнес-сообщества между собой. Участники форума получили прекрасную возможность узнать что-то новое, презентовать свою продукцию, найти новых партнеров. Хочу пожелать успеха всем предпринимателям региона в их труде, ведь качество нашей жизни во многом зависит именно от них", - отметила зампредседателя правительства Самарской области Наталья Катина.

"Наш коллектив получил благодарственное письмо от министра экономического развития Самарской области. Нам очень приятно получить оценку и признание. Я очень благодарна и министерству, и правительству региона за организацию предпринимательского форума. Это прямая возможность задать свои вопросы, поговорить о наболевшем с первыми лицами, высказать свои пожелания. Такие мероприятия важны и нужны. Очень радует, что теперь у нас появился Дом предпринимателя, где мы можем встречаться", - прокомментировала владелица сети пансионатов для пожилых людей "Гармония" Ольга Кондрашова.

"Участвуя в форуме, я получила огромное количество полезной информации. Это очень помогло мне решить вопросы, по которым до настоящего момента у меня были сомнения. Грамотные спикеры дали уверенность в том, что я нахожусь на правильном пути. Благодарна им за то, что они нашли возможность пообщаться лично с каждым участником. Надеюсь воплотить все услышанное в жизнь. Я завела много полезных знакомств - с этими людьми мы будем развивать и поддерживать деловые взаимоотношения и, надеюсь, сможем принести пользу родному региону. Огромное спасибо организаторам события!" - добавила владелица частного детского сада Татьяна Полякина.

Гид потребителя

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