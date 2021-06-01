Губернатор Дмитрий Азаров поручил разобраться с долгами страховых компаний перед лечебными учреждениями региона. Как было отмечено на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в понедельник, 31 мая, сегодня страховые компании задолжали медикам существенную сумму денег, причем большая часть приходится на стационары.

Основная причина - превышение фактически понесенных затрат на лечение пациентов с коронавирусом по сравнению с теми суммами, которые изначально определены для региона федеральным фондом ОМС.

"Если средневзвешенная стоимость эквивалентна 36 тыс. руб., то фактическая - значительно выше. В большей степени это касается COVID-госпиталей", - пояснил в ходе штаба министр здравоохранения области Армен Бенян.

"Наше лечебное учреждение было перепрофилировано в COVID-госпиталь еще в прошлом году. За январь-апрель текущего года страховые компании профинансировали лишь 88% от общего числа госпитализаций, по остальным - нам пришел отказ в оплате по причине превышения количества госпитализаций и ее стоимости, которая отличается от плановой более чем в два раза", - привела пример главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор.

Представители страховых компаний, в свою очередь, объясняют: именно из-за существенной разницы утвержденной и фактической суммы на госпитализацию формируется недостаток средств у страховых организаций и территориального фонда обязательного медицинского страхования.

"У нас есть только целевые средства, которые не являются собственностью страховой компании, - это стоимость территориальной программы. В соответствии с законодательством, та медицинская помощь, которая оказывается за пределами стоимости программы, называется сверхобъемной и к оплате не принимается. Иных источников, кроме как из территориального фонда ОМС, у нас нет", - отметил руководитель одной из крупных страховых организаций Олег Козлов.

"В программе госгарантий отдельных целевых средств на финансирование пациентов с коронавирусом не предусмотрено", - добавил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов.

Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на качество оказания и доступности медицинской помощи, формирование штата персонала лечебных учреждений, а в конечном счете - на здоровье людей. Именно поэтому губернатор Дмитрий Азаров встал на защиту интересов медиков и жителей региона, потребовав от областного минздрава и территориального фонда ОМС в кратчайшие сроки решить возникшую проблему нехватки средств.

"При таком недофинансировании лечебным учреждениям тяжело комплектовать штат врачей. В первую очередь это касается малых городов, сельской местности. Пока вы только ищете причины. А они совершенно очевидны. Из-за нехватки средств региональное здравоохранение испытывает сложности, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Армену Беняну и Владиславу Романову. - Да, такая проблема существует во всех регионах, но мы с вами отвечаем за Самарскую область! Владислав Евгеньевич, на вас лежит колоссальная ответственность за регион, за финансирование системы здравоохранения. Значит, позиции надо отстаивать жестко. Иначе мы получим еще больше проблем, которые будут копиться как снежный ком. И в итоге это будет сказываться на качестве предоставления медицинских услуг, доступности здравоохранения. Я хотел бы, чтобы вы четко понимали, что за этим стоит жизнь и здоровье наших жителей".

По мнению специалистов, из ситуации можно выйти двумя путями: менять принципы расчета средней стоимости госпитализации или добиваться выделения дополнительных средств. И то и другое - прерогатива федеральных ведомств. Владислав Романов отметил, что соответствующие письма направлены в Минздрав России и федеральный фонд ОМС.

"Добивайтесь на федеральном уровне выделения дополнительных средств. Пройдите все кабинеты, "живите" в Москве, пока не добьетесь результата! Вопросом нужно заниматься настойчиво", - обозначил свою позицию губернатор. Напомним, благодаря системной работе Дмитрия Азарова регион получил дополнительное финансирование на реализацию программы по модернизации первичного звена здравоохранения: "Чтобы добиться этого, в Москве я обил пороги всех кабинетов. Далеко не всем регионам дополнительные средства были выделены, но нам удалось, потому что мы действуем. И вы знаете, какое значение имеет первичное звено здравоохранения".

Дмитрий Азаров подчеркнул: недостаток средств на счетах страховых компаний не должен стать проблемой медучреждений, врачей и, главное, пациентов. Дмитрий Азаров жестко потребовал от страховщиков решить вопрос. Лечебным учреждениям губернатор рекомендовал готовить судебные иски.

"Давайте в судебной плоскости решать этот вопрос, - подчеркнул глава региона. - Пусть лечебные учреждения подают иски в суд на страховые компании, которые, в свою очередь, могут подать иск на территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Вы знаете, я абсолютно заинтересован в полной прозрачности финансирования системы здравоохранения. Давайте ситуацию полностью разложим по полочкам: где недорабатывают лечебные учреждения, где региональный минздрав не видит проблему, где лежит ответственность территориального фонда, а где - частных страховых компаний. И если есть вопросы к лечебным учреждениям, коллеги, давайте примем кадровые решения в отношении руководителей. Я исхожу из того, что, подкрепившись судебными решениями, отстаивать позицию на федеральном уровне будет легче. Пока даю команду - готовить иски и обращаться в суд".