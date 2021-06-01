В Самарской области более 100 тыс. семей с детьми получают меры соцподдержки

1 июня в Самарской области отметили Международный день защиты детей. Яркий фестиваль прошел в Самаре в Струковском саду. В нем приняли участие ребята со всей губернии, в том числе дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня в регионе более 100 тысяч семей с детьми получают меры социальной поддержки. В них воспитывается порядка 200 тысяч детей.

День защиты детей во всем мире начал отмечаться с 1950 года. В Самарской области традиционно в первый день лета праздничные мероприятия организуютcя во всех городах и районах. В этом году, как и в прошлом, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер — масочного режима и социальной дистанции.

В сказочный мир на несколько часов превратился Струковский сад. Для детей работало сразу несколько интерактивных площадок: "Космический звездопад", "Будь здоров", "Мы разные — это здорово", "На Самарской волне" и "Волшебная мастерская". На импровизированной "площади искусств" под открытом небом театр "Пластилиновый дождь" погрузил детвору в свой спектакль "Белые сны".

Кроме того, ребята приняли участие в различных мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, познавательно-развлекательных викторинах, интерактивах с аниматорами и ходулистами, учились крутить из воздушных шаров фигуры, рисовали песком, здесь же работала "фотобутафория".

На спортплощадке все желающие смогли попробовать выполнить нормативы испытаний комплекса ГТО. Специальная площадка работала и для детей с ограниченными возможностями здоровья, а их родители смогли получить консультации по вопросам оказания реабилитационной помощи, обучения навыкам самообслуживания, а также отдельные консультации социального педагога, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога.

Последние годы большое внимание в реализации государственной политики уделяется именно поддержке семей с детьми. Поддержка тех, кто нуждается в помощи — часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сегодня в регионе для семей с детьми действует порядка 30 мер социальной поддержки. Выплаты и пособия получают более 100 тыс. семей. В них воспитываются более 200 тыс. детей.

В рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография" "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2021 году материальную поддержку получили почти 45 тыс. семей. Кроме того, малообеспеченные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума (в этом году в Самарской области это составляет 10 979 рублей) предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. С этого года размер выплаты стал дифференцированным — от 5,5 тыс. руб. до 11 тыс. рублей. За год эти выплаты в регионе получили около 100 тыс. семей.

Также по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с прошлого года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному — "Наше сокровище" —комплект детских принадлежностей стоимостью 10 тыс. рублей. Такие подарки уже получили более 10 тыс. семей.

Еще одна значимая мера поддержки малоимущих семей — оказание социальной помощи на основании социального контракта, которым воспользовались уже более 15 тыс. жителей.