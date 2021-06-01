В регионе продолжает работу проект "Живая история Самарской губернии"

С июня по ноябрь 2021 года в рамках празднования 170-летия губернии все жители и гости области смогут стать участниками уникального общественно-просветительского проекта "Живая история Самарской губернии", посвященного основным вехам истории родной земли.

Площадками проведения уникальной акции станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели.

Выставка такого масштаба проходит в нашем регионе впервые. В фокусе внимания проекта - история, культура и традиции Самарского края как слагаемые фундамента современного общества нашего региона и его ценностно-смысловых ориентиров. Уникальность акции - интерактивность: это не просто ряд экспонатов и исторических артефактов, это еще и большое количество интересных и познавательных мероприятий, направленных на знакомство с развитием и историей Самарской губернии.

"Якорным" элементом общественной акции выступает интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии". На базе современного выставочного пространства с использованием мобильного приложения "Живая история" посетителям выставки доступны 24 экспоната.

Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое сопровождение виртуального экскурсовода и набор "зон интереса", раскрывающих отдельные сведения об объекте.

В программе - чемпионаты по сбору спилс-карт РФ и Самарской области, тематические викторины по объектам выставки, связанным с историей нашего региона, работа детской площадки с мастер-классами и анимационной программой, необычная 3D-фотозона с интерактивным фотокиоском, где каждый посетитель сможет получить фото с историческим персонажем, и др.

Также запланировано проведение деловых программ, тематических форсайт-сессий "Ресурсная среда для каждого" с участием известных общественных деятелей и представителей сферы науки и техники, культуры и искусств, которые подробно расскажут гостям выставки, как реализовать себя, свои идеи, как пользоваться современными технологиями, и ответят на актуальные вопросы.

Отметим, что уже сегодня доступны интернет ресурсы, на которых каждый сможет познакомиться с достижениями Самарского региона: в сети Инстаграм и ВКонтакте. Также "ВКонтакте" пройдет три онлайн-мероприятия для жителей всех муниципальных районов Самарской области: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона "Живая история Самарской губернии". Итоги будут подводиться еженедельно.

Более подробная информация о проекте "Живая история Самарской губернии" и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции.