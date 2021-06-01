В регионе продолжает работу проект "Живая история Самарской губернии"

С июня по ноябрь 2021 года в рамках празднования 170-летия губернии все жители и гости области смогут стать участниками уникального общественно-просветительского проекта "Живая история Самарской губернии", посвященного основным вехам истории родной земли.
Площадками проведения уникальной акции станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели.
Выставка такого масштаба проходит в нашем регионе впервые. В фокусе внимания проекта - история, культура и традиции Самарского края как слагаемые фундамента современного общества нашего региона и его ценностно-смысловых ориентиров. Уникальность акции - интерактивность: это не просто ряд экспонатов и исторических артефактов, это еще и большое количество интересных и познавательных мероприятий, направленных на знакомство с развитием и историей Самарской губернии.
"Якорным" элементом общественной акции выступает интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии". На базе современного выставочного пространства с использованием мобильного приложения "Живая история" посетителям выставки доступны 24 экспоната.
Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое сопровождение виртуального экскурсовода и набор "зон интереса", раскрывающих отдельные сведения об объекте.
В программе - чемпионаты по сбору спилс-карт РФ и Самарской области, тематические викторины по объектам выставки, связанным с историей нашего региона, работа детской площадки с мастер-классами и анимационной программой, необычная 3D-фотозона с интерактивным фотокиоском, где каждый посетитель сможет получить фото с историческим персонажем, и др.
Также запланировано проведение деловых программ, тематических форсайт-сессий "Ресурсная среда для каждого" с участием известных общественных деятелей и представителей сферы науки и техники, культуры и искусств, которые подробно расскажут гостям выставки, как реализовать себя, свои идеи, как пользоваться современными технологиями, и ответят на актуальные вопросы.
Отметим, что уже сегодня доступны интернет ресурсы, на которых каждый сможет познакомиться с достижениями Самарского региона: в сети Инстаграм и ВКонтакте. Также "ВКонтакте" пройдет три онлайн-мероприятия для жителей всех муниципальных районов Самарской области: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона "Живая история Самарской губернии". Итоги будут подводиться еженедельно.
Более подробная информация о проекте "Живая история Самарской губернии" и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.