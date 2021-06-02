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Петр Фрадков обсудил с управляющими и региональными директорами реализацию стратегии развития ПСБ

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ПСБ прошла бизнес-конференция, на которой председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил реализацию стратегии банка и планы на ближайший год с управляющими филиалов и региональными директорами операционных офисов.

"Сегодня прошло первое за полтора года региональное мероприятие такого уровня. За это время банк значительно поменялся — мы внедрили целый ряд цифровых сервисов, модернизировали бизнес-процессы, ускорив цифровую трансформацию банка, завершили две интеграции, в кратчайшие сроки успешно присоединив Связь-Банк и Роскосмосбанк, что позволило нам существенно расширить клиентскую базу. Также мы продолжаем усиливать свои позиции как опорный для ОПК банк. В 2020 году ПСБ достиг запланированных показателей по росту объемов бизнеса и прибыли несмотря на новые экономические условия. Так, банк опережает среднерыночные темпы, и наша задача — чтобы этот рост сопровождался высокой эффективностью и единым стандартом качества работы всей федеральной сети банка", — сказал Петр Фрадков.

В 2020 году ПСБ стал лидером по приросту активов среди крупнейших российских банков. В настоящее время ПСБ представлен в 65 регионах России и в Казахстане, имеет уникальные локации в Мирном, Плесецке, на Байконуре.

В конце 2020 года была принята новая стратегия региональной сети на ближайшие 3 года, которая предусматривает обновление и унификацию форматов отделений сети, повышение их доступности для всех клиентских сегментов, включая военнослужащих и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, широкое развитие цифровых каналов, внедрение омниканальной модели взаимодействия с клиентом.

"Мы нацелены на масштабную цифровизацию сервисов по всем бизнес-линиям, обеспечение клиентов полным комплексом как финансовых, так и нефинансовых сервисов, и внедрение принципа "бесшовного" обслуживания. В наших ближайших планах — сфокусироваться на работе через удаленные каналы как в "гражданском" корпоративном и розничном сегментах, так и в направлении сопровождения гособоронзаказа и обслуживании предприятий ОПК. Особое внимание мы будем уделять цифровизации взаимодействия с сотрудниками Минобороны России, силовых ведомств, зарплатников. В сфере МСП мы рассчитываем войти в ТОР-5 по количеству активных клиентов", — отметил Петр Фрадков.

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