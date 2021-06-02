Уволен глава Управления охотничьих и водных ресурсов Александр Тергалинский

Директор Управления охотничьих и водных биологических ресурсов Самарской области Александр Тергалинский уволен в связи с окончанием срочного трудового договора. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, ранее судимый чиновник возглавил ведомство в 2019 году.
Департамент принял на должность директора Николая Назарова.
Александр Хинштейн написал в своем Telegram: "Всерьез задумался над внесением поправок в закон: запретить назначение на руководящие должности, связанные с распорядительными функциями и распоряжением бюджетными средствами, лиц, ранее осужденных за коррупционные и должностные преступления (даже при наличии снятой или погашенной судимости). Доверять таким людям бюджетные деньги - все равно, что пускать козла в огород".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.