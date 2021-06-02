Уволен глава Управления охотничьих и водных ресурсов Александр Тергалинский

Директор Управления охотничьих и водных биологических ресурсов Самарской области Александр Тергалинский уволен в связи с окончанием срочного трудового договора. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее судимый чиновник возглавил ведомство в 2019 году.

Департамент принял на должность директора Николая Назарова.

Александр Хинштейн написал в своем Telegram: "Всерьез задумался над внесением поправок в закон: запретить назначение на руководящие должности, связанные с распорядительными функциями и распоряжением бюджетными средствами, лиц, ранее осужденных за коррупционные и должностные преступления (даже при наличии снятой или погашенной судимости). Доверять таким людям бюджетные деньги - все равно, что пускать козла в огород".