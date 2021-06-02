16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область примет участие в разработке федерального проекта по глобальному интернету В Самарской области может появиться новое крупное производство лекарств В Самарской области построят четыре комплекса по переработке отходов Уволен глава Управления охотничьих и водных ресурсов Александр Тергалинский Депутатам губдумы представили доклад о работе правительства Самарской области в 2020 году

Облправительство Власть и политика

Уволен глава Управления охотничьих и водных ресурсов Александр Тергалинский

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 481
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Директор Управления охотничьих и водных биологических ресурсов Самарской области Александр Тергалинский уволен в связи с окончанием срочного трудового договора. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее судимый чиновник возглавил ведомство в 2019 году. 

 

Департамент принял на должность директора Николая Назарова.

Александр Хинштейн написал в своем Telegram: "Всерьез задумался над внесением поправок в закон: запретить назначение на руководящие должности, связанные с распорядительными функциями и распоряжением бюджетными средствами, лиц, ранее осужденных за коррупционные и должностные преступления (даже при наличии снятой или погашенной судимости). Доверять таким людям бюджетные деньги - все равно, что пускать козла в огород".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4