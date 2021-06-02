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Финансы Экономика и бизнес

Три самарские финансовые компании попали в черный список ЦБ

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Банк России заявил о начале публикации регулярно обновляемого списка компаний с признаками нелегальной деятельности. В него попали сразу три самарские фирмы, пишет "Самарское обозрение".

Всего в него включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Среди работающих в Самарской области потенциальных финансовых "нелегалов" оказались потребительский кооператив (ПК) "Медфарм", проект "FINIKO" и комиссионки под брендом "Победа".

В деятельности ПК "Медфарм" регулятор усматривает признаки, характерные для финансовых пирамид: не являясь финансовой организацией, "Медфарм" ведет агрессивную рекламную кампанию, обещая выплатить проценты, значительно превышающие рыночный уровень, по вложенным гражданами средствам.

Потенциальным клиентам гарантируется доход с выплатами до 22% годовых без всякого риска. Очевидно, гарантированным доход может быть только по банковским вкладам, но об этом люди не всегда помнят. К тому же Банк России не располагает сведениями об осуществлении ПК "Медфарм" какой-либо инвестиционной деятельности, которая может обеспечить организации доход, достаточный для выплаты процентов в таком размере.

Как пишет издание, настораживает регулятора активность интернет-проекта "FINIKO" в Самарской области, который не зарегистрирован в качестве юридического лица. Это некая "автоматическая для пользователя система генерации прибыли", которая привлекает граждан обещанием высокой прибыли (до 25% процентов в месяц). Помимо этого, проект предлагает участие в "программах", например, покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости или погашения любой финансовой задолженности за 35% от остатка долга.

Проект не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств, сайт "FINIKO" был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности, что типично для финансовых пирамид. В изобилии здесь только обещания доходности намного выше рыночного уровня и массированная реклама.

Нелегально можно не только привлекать средства, но и выдавать займы. Такие организации - также в списке "неблагонадежности" от ЦБ. Так, в России (в частности, в Самарской области) открыто множество комиссионных магазинов под брендом "Победа".

Некоторые из них предлагают клиентам займы под залог ювелирных изделий, техники, электроники, автомобилей и т.п., что совсем не подпадает под определение "комиссионный магазин".

Гид потребителя

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