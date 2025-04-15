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Экономика и бизнес

Предприниматели из Самарской области представят проекты на федеральном этапе Премии "Бизнес-Успех"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16-17 апреля в столице состоится суперфинал 14-го сезона Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех" и всероссийский форум "Территория бизнеса — территория жизни". На мероприятии в Москве свои бизнес-идеи представят предприниматели со всей России.

Фото: минэкономразвития Самарской области

В этом году в московском этапе Премии примут участие 10 предпринимателей из Самарской области.
"Мы рады, что успешные и яркие примеры самарского бизнеса представят свои проекты на федеральном уровне. Ежегодно мы проводим региональный этап премии "Бизнес-Успех". Для нас это возможность отметить лучших представителей бизнес-сообщества, тех, кто добился успехов, показал высокую эффективность своего бизнеса", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Среди участников из Самарской области — руководитель предприятия по производству мягких манекенов "Иминера" Виталий Сылка, основатель бренда одежды "Волга Мама" Илья Угрюмов, директор производственно-инжиниринговой компании "Тесвел" Сергей Моршанский, и другие предприниматели-финалисты.

"В современном мире успех компании определяется не только объемами продаж или качеством продукции. Важно прикладывать усилия, чтобы создавать силу бренда компании, — отметил Сергей Моршанский, директор компании "Тесвел". — Премия "Бизнес-Успех" — это признание наших достижений. Для нас участие в национальной премии имеет синергический эффект: во-первых, это высокая оценка работы, во-вторых — мощный импульс для дальнейшего развития. Все это укрепляет нашу репутацию, как надежного производителя и интегратора промышленных роботов, а также делает нас более привлекательными на рынке труда".

По итогам выступлений конкурсная комиссия определит победителей, которые получат "Золотых носорогов" — символ Национальной предпринимательской премии.

"Новые проекты и стартапы могут порождать инновационные идеи, способные стремительно развить экономический сектор. Чтобы эти идеи были реализованы, национальные проекты, такие как "Мой Бизнес", поддерживают малое и среднее предпринимательство и помогают начинающим бизнесменам внести реальный вклад в сферу своей занятости", — комментирует Президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов.

Для участников форума подготовлена насыщенная деловая программа, которая включает круглые столы, мастер-классы на темы искусственного интеллекта, повышения эффективности управления, женского и молодежного предпринимательства, стратегии развития территории.

На полях форума предприниматели посетят дискуссии с экспертами, встречи с представителями государственных органов и выступления ведущих бизнесменов страны, среди которых президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин, директор по развитию бизнеса "Яндекс" Андрей Ковригин, сооснователь группы компаний "Твинс" Александр Чуранов и многие другие.

Участие в мероприятии бесплатное. Для региональных участников предусмотрена онлайн-трансляция. Узнать подробнее о мероприятии и подать заявку на участие в бизнес-форуме можно на официальном сайте.

Федеральные организаторы Премии "Бизнес-Успех" — Корпорация "Синергия", Школа Бизнеса "Синергия", Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "ОПОРА РОССИИ", российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловая Россия", при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Всероссийской политической партии "Единая Россия", проекта "Предпринимательство". Генеральный партнер — ПАО "Банк ПСБ". С 2011 года Премия охватила 68 регионов, проведено 170 региональных этапов.

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