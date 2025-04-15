Фармацевтические бренды стали в два раза чаще запускать медийную рекламу на Авито

Производители лекарственных средств стали активнее использовать Авито для запуска рекламы. Об этом рассказала руководитель группы продаж в Авито Рекламе Екатерина Шевелева на отраслевой конференции "Фарм Мега Митап 2025".
В первом квартале 2025 года инвестиции фармбрендов в медийную рекламу на Авито выросли на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен развитием технологий площадки, расширением возможностей таргетингов, появлением новых заметных форматов и инструмента аналитики для оценки влияния рекламы на продажи. Также увеличилось число кампаний и рекламодателей — в два раза год к году.
"На Авито реклама показывается максимально целевой аудитории: алгоритмы площадки учитывают ее интересы и прошлый опыт взаимодействия с платформой. Например, в случае с кампаниями производителей противовирусных препаратов, рекламу видят пользователи, которые интересовались товарами для детей или семейной ипотекой. ML-модели предполагают, что людям с подобными характеристиками могут быть актуальны средства от сезонной простуды, и показывают им подходящие баннеры. Инструмент аналитики, который мы запустили совместно с ГК "ЭРКАФАРМ" в марте, поможет оценить влияние имиджевой кампании на конечные бизнес-метрики", — комментирует Екатерина Шевелева.
Ранее Авито Реклама сообщила о запуске аналитического инструмента с ГК "ЭРКАФАРМ", которое помогает оценивать влияние имиджевой рекламы на продажи в сети аптек.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!