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Экономика и бизнес

Фармацевтические бренды стали в два раза чаще запускать медийную рекламу на Авито

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производители лекарственных средств стали активнее использовать Авито для запуска рекламы. Об этом рассказала руководитель группы продаж в Авито Рекламе Екатерина Шевелева на отраслевой конференции "Фарм Мега Митап 2025".

В первом квартале 2025 года инвестиции фармбрендов в медийную рекламу на Авито выросли на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен развитием технологий площадки, расширением возможностей таргетингов, появлением новых заметных форматов и инструмента аналитики для оценки влияния рекламы на продажи. Также увеличилось число кампаний и рекламодателей — в два раза год к году.

"На Авито реклама показывается максимально целевой аудитории: алгоритмы площадки учитывают ее интересы и прошлый опыт взаимодействия с платформой. Например, в случае с кампаниями производителей противовирусных препаратов, рекламу видят пользователи, которые интересовались товарами для детей или семейной ипотекой. ML-модели предполагают, что людям с подобными характеристиками могут быть актуальны средства от сезонной простуды, и показывают им подходящие баннеры. Инструмент аналитики, который мы запустили совместно с ГК "ЭРКАФАРМ" в марте, поможет оценить влияние имиджевой кампании на конечные бизнес-метрики", — комментирует Екатерина Шевелева.

Ранее Авито Реклама сообщила о запуске аналитического инструмента с ГК  "ЭРКАФАРМ", которое помогает оценивать влияние имиджевой рекламы на продажи в сети аптек.

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