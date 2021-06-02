Два футболиста из Тольятти поедут на Евро в составе сборной России

Два уроженца Тольятти и воспитанника местного футбола попали в финальную заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020, пишет samara.kp.ru.

Это 19-летний Максим Мухин и 23-летний Денис Макаров.

Мухин занимался в Академии футбола имени Коноплева и в "Крыльях Советов", в 2019 г. перебрался в "Локомотив", за который дебютировал в профессиональном футболе. В этом году Мухин подписал контакт с ЦСКА.

Макаров также является воспитанником Академии имени Коноплева. На профессиональном уровне он выступал за "Оренбург-2", "Нефтехимик" и "Рубин".