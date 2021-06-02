Два футболиста из Тольятти поедут на Евро в составе сборной России

Два уроженца Тольятти и воспитанника местного футбола попали в финальную заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020, пишет samara.kp.ru.
Это 19-летний Максим Мухин и 23-летний Денис Макаров.
Мухин занимался в Академии футбола имени Коноплева и в "Крыльях Советов", в 2019 г. перебрался в "Локомотив", за который дебютировал в профессиональном футболе. В этом году Мухин подписал контакт с ЦСКА.
Макаров также является воспитанником Академии имени Коноплева. На профессиональном уровне он выступал за "Оренбург-2", "Нефтехимик" и "Рубин".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))