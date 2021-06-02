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Суды Происшествия

Самарец, мечтавший стать террористом, получил 10 лет колонии

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор Мухаммаду Азимову, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности, в приготовлении к участию в террористической организации и сексуальных отношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, по версии следствия, Азимов увлекся взглядами и идеологией ислама и решил уехать в Сирию, чтобы участвовать в деятельности террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (деятельность данной террористической организации запрещена на территории РФ). Однако вступить в ряды террористов Азимов не смог, поскольку был задержан в Самарской области.

Кроме того, с 2016 по 2018 г. мужчина неоднократно размещал на свой странице в Интернете аудиозаписи с призывами к экстремистской и террористической деятельности.

По совокупности преступлений суд назначил Азимову 10 лет лишения свободы, а также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Интернете. Первые три с половиной года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть - в колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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