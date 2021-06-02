Самарец, мечтавший стать террористом, получил 10 лет колонии

В Самаре суд вынес приговор Мухаммаду Азимову, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности, в приготовлении к участию в террористической организации и сексуальных отношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, по версии следствия, Азимов увлекся взглядами и идеологией ислама и решил уехать в Сирию, чтобы участвовать в деятельности террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (деятельность данной террористической организации запрещена на территории РФ). Однако вступить в ряды террористов Азимов не смог, поскольку был задержан в Самарской области.

Кроме того, с 2016 по 2018 г. мужчина неоднократно размещал на свой странице в Интернете аудиозаписи с призывами к экстремистской и террористической деятельности.

По совокупности преступлений суд назначил Азимову 10 лет лишения свободы, а также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Интернете. Первые три с половиной года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть - в колонии строгого режима.