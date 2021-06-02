Самарец, мечтавший стать террористом, получил 10 лет колонии

В Самаре суд вынес приговор Мухаммаду Азимову, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности, в приготовлении к участию в террористической организации и сексуальных отношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, по версии следствия, Азимов увлекся взглядами и идеологией ислама и решил уехать в Сирию, чтобы участвовать в деятельности террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (деятельность данной террористической организации запрещена на территории РФ). Однако вступить в ряды террористов Азимов не смог, поскольку был задержан в Самарской области.
Кроме того, с 2016 по 2018 г. мужчина неоднократно размещал на свой странице в Интернете аудиозаписи с призывами к экстремистской и террористической деятельности.
По совокупности преступлений суд назначил Азимову 10 лет лишения свободы, а также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Интернете. Первые три с половиной года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть - в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.