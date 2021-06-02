Дмитрий Богданов: "По итогам этого форума портфель инвесторов заметно пополнится"

Сегодня, 2 июня, начинает свою работу XXIV Петербургский международный экономический форум. Он служит ведущей мировой площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов, проведения деловых переговоров и заключения крупных инвестиционных соглашений. ПМЭФ проходит при личном участии президента РФ Владимира Путина.

Участие в нем традиционно принимает делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. С 2018 года регион размещает на форуме свою экспозицию с новейшими проектами и разработками. Это не только позволяет продемонстрировать инвестиционный потенциал Самарской области, но и стимулирует интерес инвесторов к региону как площадке для реализации своих проектов.

В составе делегации на форуме работает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Традиционно на Петербургском международном экономическом форуме команда региона ведет активную работу в плане взаимодействия с действующими и потенциальными инвесторами. Трехдневная программа подразумевает проведение нескольких десятков деловых встреч, подписание соглашений с рядом крупных компаний и международных бизнес-объединений. Сегодня Самарская область является одним из наиболее привлекательных регионов страны для частных инвесторов. По итогам ПМЭФ-2019 нам удалось привлечь целый ряд партнеров с многомилиардными инвестициями и созданием нескольких тысяч рабочих мест. Условия, которые мы создали для бизнеса, несомненно, привлекают все больше федеральных и международных предприятий, это дает нам уверенность в том, что и по итогам этого форума портфель инвесторов Самарской области заметно пополнится", - поделился планами министр.

На ПМЭФ-2019 командой региона было подписано 16 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие Самарской области, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей региона.

Одно из них - соглашение между правительством Самарской области и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". В 2021 году комбинат откроет крупный производственно-логистический центр на территории ОЭЗ "Тольятти". На новом производстве будет создано более 90 рабочих мест. Инвестиции в проект составят более 1,4 млрд рублей.

Переговоры с президентом - председателем правления ПАО "Почта Банк" Дмитрием Руденко принесли региону запуск в 2021 году на территории индустриального парка "Преображенка" логистического почтового центра АО "НЛТ", где будет создано еще 1000 рабочих мест. В этот проект инвестировано 1,6 млрд рублей.

Результатом работы делегации региона на форуме также стал запуск новой линии по производству безалкогольных тонизирующих напитков на самарском заводе ООО "Пивоваренная компания "Балтика"; созданы два торгово-распределительных центра - RUZ Trader в г. Ташкент и "Азия Инвест" в Самаре - для обслуживания товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

На ПМЭФ-2019 также было подписано соглашение между правительством Самарской области и Национальной технологической инициативой "Автонет", предполагающее создание на участке скоростной автомагистрали Самара - Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации пилотной зоны для тестирования платформы нового поколения интеллектуальной транспортной системы, интегрированной с системой связи V2X. Сейчас, спустя два года, такая платформа уже создана и проходит стадию тестирования. На нынешнем форуме Самарская область уже презентует проект "умной дороги", аналогов которой нет в России и которая уже вызывает большой интерес как у государственных институтов, так и у частных инвесторов.

В ходе форума 2019 года была проведена работа с международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers по анализу инвестиционных ниш региона. Положительные результаты работы по данному направлению подтверждаются планами инвесторов по организации в регионе производства резервуарного оборудования для нефтяной промышленности, лакокрасочных и других отделочных материалов, медицинского оборудования, а также фармацевтического производства. Все эти проекты находятся на стадии подготовки к реализации. А один из проектов, предполагающий строительство крупнейшего в стране завода по производству входных металлических дверей, уже готовится к запуску производства в 2021 году, планируется создать около двух тысяч рабочих мест.

Одним из итогов форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в сфере промышленного туризма. Сегодня промышленный туризм активно развивается на территории региона, в программе задействовано 17 предприятий. Ежегодно 10 тысяч человек посещают промышленные объекты как в составе делегаций, так и в составе профориентационных туров.

В этом году Самарская область вновь представит на форуме свои проекты, среди которых - макет первой в России "умной дороги", электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационная система "Цифровая модель региона".

Также инвесторы России и других стран смогут познакомиться с интерактивной картой Самарской области с ключевыми отраслями экономики, транспортно-логистическими возможностями и инвестиционными площадками. В рамках форума планируется подписать целый ряд важных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.