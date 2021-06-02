Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира "Ролан Гаррос", пишет championat.com. В матче второго круга она обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Для победы Касаткиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Касаткина выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Ее соперница Бенчич один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.

За выход в четвертый круг Касаткина поспорит с победительницей встречи между румынкой Сораной Кырстя и итальянкой Мартиной Тревизан.