Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг "Ролан Гаррос", сообщает championat.com.

В матче второго раунда соревнований 31-я сеяная Павлюченкова нанесла поражение представительнице Австралии Айле Томлянович со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Павлюченкова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. Томлянович подала два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Павлюченкова вышла в третий круг турнира "Ролан Гаррос" впервые с 2016 года. Лучшим результатом Анастасии на турнире является выход в четвертьфинал в 2011 году.

За выход в 1/8 финала Павлюченкова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.