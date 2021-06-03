Самарская область примет участие в разработке федерального проекта по глобальному интернету

На Петербургском экономическом форуме, открывшемся 2 июня, делегация Самарской области провела встречу с одной из крупнейших компаний, которая по заданию правительства РФ будет разрабатывать проект по глобальному интернету. По словам первого вице-губернатора - председателя правительства региона Виктора Кудряшова, участие губернии в реализации проекта обоснованно.
"В нашем регионе есть компетенции по строительству средств выведения спутников на космическую орбиту, есть компетенции по разработке спутников, наноспутников, поэтому участие Самарской области в реализации этого знакового проекта вполне обоснованно", - рассказал первый вице-губернатор.
Он добавил, что это уже не первая встреча: ранее переговоры проходили в Самарской области. Сегодня состоялось обсуждение продвижения проекта, который, по словам Виктора Кудряшова, "даст мощный эффект развития вузовской науки и практический результат для всей страны в виде глобального интернета, который будет доступен в самых труднодоступных местах - и в тайге, и в пустыне".
Кроме того, на ПМЭФ-2021 делегация Самарской области проведет ряд встреч с представителями сотовых компаний. Виктор Кудряшов отметил, что сотовые компании сегодня - это не просто операторы связи: "Это инновационные компании, которые занимаются разработками различных продуктов в сфере интернета вещей, в отрасли транспорта, ЖКХ и имеют уже проверенные, разработанные решения для государственного сектора, которые, в частности, позволяют повысить производительность труда государственных служащих и качество оказания государственных услуг". В качестве примера он привел пилотный совместный проект Самарской области с компанией МТС, в рамках которого была выполнена аналитика туристического потока. Это позволило сформировать портрет туриста Самарской области: определить их социальный статус, регионы, откуда они приезжают, и так далее. Эти данные позволяют властям ориентировать бизнес на категории отелей, которые будут востребованы в регионе, формировать железнодорожные и автобусные туры для туристов на территории нашей области.
Впереди еще два дня плотной работы, множество встреч и подписание ряда соглашений с крупными компаниями, а также подведение итогов экономических успехов регионов в минувшем году. В частности, ожидается презентация регионального инвестиционного рейтинга. Место региона в рейтинге - важнейший ориентир для бизнеса при выборе площадки для реализации инвестиционных проектов.
Напомним, за три последних года Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге более чем на 40 пунктов. Это результат планомерных усилий губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.