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Самарская область примет участие в разработке федерального проекта по глобальному интернету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Петербургском экономическом форуме, открывшемся 2 июня, делегация Самарской области провела встречу с одной из крупнейших компаний, которая по заданию правительства РФ будет разрабатывать проект по глобальному интернету. По словам первого вице-губернатора - председателя правительства региона Виктора Кудряшова, участие губернии в реализации проекта обоснованно.

"В нашем регионе есть компетенции по строительству средств выведения спутников на космическую орбиту, есть компетенции по разработке спутников, наноспутников, поэтому участие Самарской области в реализации этого знакового проекта вполне обоснованно", - рассказал первый вице-губернатор.

Он добавил, что это уже не первая встреча: ранее переговоры проходили в Самарской области. Сегодня состоялось обсуждение продвижения проекта, который, по словам Виктора Кудряшова, "даст мощный эффект развития вузовской науки и практический результат для всей страны в виде глобального интернета, который будет доступен в самых труднодоступных местах - и в тайге, и в пустыне".

Кроме того, на ПМЭФ-2021 делегация Самарской области проведет ряд встреч с представителями сотовых компаний. Виктор Кудряшов отметил, что сотовые компании сегодня - это не просто операторы связи: "Это инновационные компании, которые занимаются разработками различных продуктов в сфере интернета вещей, в отрасли транспорта, ЖКХ и имеют уже проверенные, разработанные решения для государственного сектора, которые, в частности, позволяют повысить производительность труда государственных служащих и качество оказания государственных услуг". В качестве примера он привел пилотный совместный проект Самарской области с компанией МТС, в рамках которого была выполнена аналитика туристического потока. Это позволило сформировать портрет туриста Самарской области: определить их социальный статус, регионы, откуда они приезжают, и так далее. Эти данные позволяют властям ориентировать бизнес на категории отелей, которые будут востребованы в регионе, формировать железнодорожные и автобусные туры для туристов на территории нашей области.

Впереди еще два дня плотной работы, множество встреч и подписание ряда соглашений с крупными компаниями, а также подведение итогов экономических успехов регионов в минувшем году. В частности, ожидается презентация регионального инвестиционного рейтинга. Место региона в рейтинге - важнейший ориентир для бизнеса при выборе площадки для реализации инвестиционных проектов.

Напомним, за три последних года Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге более чем на 40 пунктов. Это результат планомерных усилий губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона.

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