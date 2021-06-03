Дмитрий Богданов рассказал о работе команды региона в первый день ПМЭФ-2021

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит самое значимое деловое событие года - XXIV Петербургский международный экономический форум. В нем традиционно участвует делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.
В этом году Самарская область представила на форуме свои проекты, в том числе макет первой в России "умной дороги" от компании СМАРТС, электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационную систему "Цифровая модель региона".
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, интерес со стороны бизнеса к региону растет с каждым годом, поэтому первый день работы правительства на форуме выдался очень насыщенным.
"В первый день форума мы провели много встреч с российскими и международными делегациями, встречались с руководителями крупных предприятий, представили инвестиционные возможности региона, - рассказал министр. - Продуктивно поработали с Итало-Российской торговой палатой, в рамках этой встречи обговорили формы обмена делегациями бизнеса Италии и Самарской области, договорились об участии ТП в Volga Investment Summit 2021 в Самаре. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области в течение форума проведет несколько встреч с представителями итальянского бизнеса, пригласит их реализовывать свои проекты в нашем регионе. Также общались с фармацевтическими компаниями, производителями медицинского оборудования, провели переговоры с одним из крупнейших электронных маркетсервисов России, встречались с крупными девелоперскими компаниями. С руководством МТС обсудили развитие туристических сервисов в регионе, предложили услуги технопарка "Жигулевская долина" при реализации проектов, подразумевающих совместное использование данных. С коллегами из правительства Калужской области поделились опытом в области развития проектов, связанных с медициной, с Ассоциацией инновационных регионов России проговорили различные варианты эффективного взаимодействия".
По словам министра, второй день XXIV Петербургского международного экономического форума обещает быть не менее насыщенным.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.