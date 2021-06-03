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Здравоохранение Общество

Жители и гости города смогут привиться в мобильном пункте возле ТЦ "METRO"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 июня, возле торгового центра "METRO" в Самаре (ул. Уральская, 225) с 14:00 до 20:00 будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт - измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины, предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Также продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

Стационарный прививочный пункт ежедневно с 11:00 до 18:00 работает в торговом центре "Аврора" (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price). В Тольятти прививочные кабинеты работают в торговых центрах "Русь на Волге" и "Парк Хаус".

Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы №4 на ул. Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
- в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: улица Ленина, 61, тел. 88466122348,
- в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: улица Мамистова, 52, тел. 88467624149,
- в Чапаевске на базе приемного покоя ЦГБ по адресу: улица, Ленина 104, тел. 88463930447,
- в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.

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