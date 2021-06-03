В Самарской области пропала 73-летняя женщина

В Похвистневском районе Самарской области разыскивают пропавшую 73-летнюю Галину Семенову, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

1 июня примерно в 20:00 женщина ушла из дома на ул. Неверова в Похвистнево и не вернулась. Ранее пенсионерка уже неоднократно уходила из дома, она страдает потерей памяти.

Приметы пропавшей: на вид 72 года, рост 160 см, среднего телосложения, прямоугольное бледное лицо, брови дугообразные, серые глаза, длинные седые волосы, была одета в зеленый халат с узорами в виде цветов и белые шлепанцы.

В последний раз женщину видели на ул. Неверова около домов №№ 20 и 50.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, правоохранители просят обращаться по телефонам дежурной части МО МВД России "Похвистневский" - 8(84656) 2-34-69, 8(937)795-55-49 или по телефону 112.