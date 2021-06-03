Дмитрий Азаров рассказал на ПМЭФ-2021 о ключевых инфраструктурных проектах региона

В четверг, 3 июня, делегация Самарской области, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, продолжает свою работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

С 2006 года форум проходит под патронатом и при личном участии президента РФ Владимира Путина и служит ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов, обсуждения важнейших экономических вопросов, заключения контрактов и инвестиционных соглашений.

С 2018 года Самарская область участвует в форуме масштабно, с собственной экспозицией, на которой представлены новейшие проекты и разработки региона. В этом году область показывает макет первой в России "Умной дороги", проект электромобиля ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационную систему "Цифровая модель региона".

Второй день работы на форуме начался с конференции по развитию транспортной инфраструктуры в регионах страны. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что развитие транспортной инфраструктуры во многом определяет "качество жизни в регионах и является важнейшим фактором развития всей территории России", а также рост деловой активности, появление новых предприятие и создание рабочих мест.

Значительное количество проектов совместно с регионами реализует группа компаний "Автодор". Ее генеральный директор Вячеслав Петушенко отметил важность привлечения частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства.

"Самый крупный проект, который мы реализуем совместно с регионом, за что я благодарен губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, - строительство дороги "Обход Тольятти". Наша задача - довести его до логического завершения. Реализация региональных проектов с привлечением частных инвестиций - за этим будущее", - уверен он.

Дмитрий Азаров отметил, что проект "Обход Тольятти" активно реализуется и работы идут полным ходом. "На 31 мая техническая готовность объекта уже составила 23,29%. И мы планируем до конца года выйти уже на более 40%", - подчеркнул он.

Стоимость проекта составляет порядка 121 миллиарда рублей. Завершить его реализацию планируется уже в конце 2023 года.

Дмитрий Азаров также напомнил, что совместно с компанией РЖД идет строительство железнодорожной ветки к экономической зоне. Благодаря реализации этого проекта регион привлек целую цепочку инвесторов.

"Магистраль - часть маршрута ЕЗК - дает импульс развитию не только нашего региона, крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации в стране, но и всем нашим коллегам, друзьям, регионам-соседям, через которые пройдет трасса. Уверен, что мы внесем свой вклад в реализацию этого проекта, а маршрут заработает и будет иметь колоссальный эффект: генерировать новые производства и рабочие места, доходы, развитие экономики - все, что важно для каждого региона. Для нас это проект приоритетный", - обратил внимание участников конференции глава Самарской области.

Во время беседы Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе подготовлены десятки транспортных инфраструктурных проектов на общую сумму 72 млрд рублей. Это и обновление наземного транспорта, и развитие метрополитена в Самаре, и строительство новых дорог. Среди них - магистраль "Центральная", которая должна пройти практически через весь областной центр.

"Мы уже разработали проектно-сметную документацию на реализацию первого этапа - 15 км дороги. Мы готовы начать строительство при поддержке федерального бюджета или на принципах государственно-частного партнерства, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил еще об одном важном проекте по организации скоростного железнодорожного сообщения Липяги - Самара - Тольятти-Южное. "У нас разработано технико-экономическое обоснование, проект включен в инвестиционную программу РЖД. Понятно, что экономические условия прошлого года его отодвинули. Дополнительно мы заявили его в стратегию развития РФ и очень надеемся получить поддержку, в том числе в рамках объявленного президентом страны механизма инфраструктурных кредитов. Кроме того, мы приступили к проектированию транспортно-пересадочных узлов за счет областного бюджета".

Помощник президента РФ Игорь Левитин оценил вклад губернатора Дмитрия Азарова и всей региональной команды по развитию транспортной инфраструктуры.

"Те программы, которые губернатор озвучил, важны и нужны для развития всего региона. И мы их будем поддерживать", - подчеркнул он.