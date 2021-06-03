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Губернатор Власть и политика

Самарская область и РАНХиГС будут сотрудничать в сфере образования и госуправления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 июня, на площадке XXIV Петербургского экономического форума (ПМЭФ-21) губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор президентской академии РАНХиГС Владимир Мау подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и академией.

Стороны также обсудили направления дальнейшего сотрудничества между губернией и ведущим вузом страны по подготовке менеджеров высшего уровня.

Правительство Самарской области и РАНХиГС - давние партнеры: по поручению Дмитрия Азарова регион активно поддерживает проекты академии в сфере образования, развития кадрового потенциала и повышения квалификации госуправленцев.

В губернии уже прошли четыре региональных этапа чемпионата по стратегии и управлению бизнесом  Global Management Challenge (GMC). В 2020 году - образовательный практикум на базе бизнес-симулятора GMC для субъектов малого и среднего бизнеса и полуфинал Кубка по менеджменту "Управляй!"  В последние три года область традиционно принимает участников региональных стажировок РАНХиГС, делится с ними передовым опытом по различным направлениям и разрабатывает проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни граждан. К примеру, именно тандем правительства Самарской области и участников стажировки президентской академии разработал программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая в дальнейшем была тиражирована на всю страну.

"Сегодня произошло оформление наших долгосрочных деловых и дружеских взаимоотношений. Мы совместно запускаем новые треки индивидуального развития, берем на вооружение все лучшее, что сегодня есть в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, - отметил Дмитрий Азаров. - Отдельно хочу вас, Владимир Александрович, поблагодарить за наше сотрудничество в сфере региональных стажировок. Все кадровые резервы стажируются на территории Самарской области".

Заключенное соглашение придаст новый импульс сотрудничеству Самарской области и РАНХиГС. Оно позволит развивать партнерство в области образования и управления, объединить усилия в применении современных технологий развития кадрового потенциала, совместно внедрять инновационные образовательные технологии и программы.

Документ предусматривает совместную работу вуза и правительства региона в сфере повышения эффективности стратегического управления, оптимизации процессов работы органов исполнительной власти и местного самоуправления, повышения уровня открытости работы органов власти и формирования управленческих профессиональных команд.

"Этим соглашением мы рассчитываем сделать следующий шаг. У нас много проектов, прежде всего связанных с подготовкой государственных и муниципальных служащих, и мы надеемся быть полезными губернатору, администрации области, - подчеркнул Владимир Мау. - Я хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за наше тесное сотрудничество".

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) - крупнейший в России и Европе университет социально-экономического и гуманитарного профиля, который объединяет классический вуз, национальную школу государственного управления, ведущую бизнес-школу страны, научно-исследовательский комплекс. В московском кампусе и 52 филиалах, работающих в 47 субъектах Федерации, обучается свыше 180 тыс. человек. Программа развития президентской академии до 2030 года нацелена на подготовку высококвалифицированных кадров, способных управлять изменениями и создавать будущее страны в условиях острой конкуренции моделей управления, идей и технологий.

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