На ул. Революционной в Самаре у грузовика загорелась кабина

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В четверг, 3 июня, примерно в 17:38, в Самаре, напротив дома № 72 по ул. Революционной, у грузовика КамАЗ в движении загорелась кабина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.