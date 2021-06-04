В Самаре с 11 по 17 июня будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах

В Самаре городской штаб обсудил ситуацию, связанную с предстоящими работами по переходу через крупные объекты улично-дорожной сети города в рамках модернизации теплотрасс.

В конце следующей недели (а именно 11 июня) с переходом через проезжую часть улиц продолжится перекладка трубопроводов на трех участках: проспекте Кирова, на перекрестке улиц Мяги и Мориса Тореза, а также на пересечении улиц Печерской и Авроры. На время, пока трубы будут "протягивать" через магистрали, необходимы ограничительные меры. Они коснутся и движения общественного транспорта.

По информации департамента транспорта администрации Самары, в рамках работ по техническому перевооружению сетей теплоснабжения временно (в период с 00:00 11 июня до 05:00 15 июня) будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- на пересечении улиц Мяги и Мориса Тореза - движение транспорта по улице Мориса Тореза будет полностью закрыто, для объезда можно использовать улицы Партизанскую, Гагарина, Революционную, Волгина, Аэродромную;

- на пересечении улиц Печерской и Авроры - движение транспорта по улице Авроры будет полностью закрыто, для объезда можно будет воспользоваться улицами Гагарина, Революционной, Советской Армии, Карбышева, Антонова-Овсеенко, Гаражной; автобусы маршрутов №№ 21м, 22, 39, 46, 66, 96, 215 проследуют в оба направления по улице Дыбенко - улице Революционной - улице Гагарина и далее по своим привычным схемам движения; автобусы №35 будут ехать по улице Дыбенко - улице Революционной - улице Аэродромной - улице Авроры и далее - по обычному маршруту; маршруты автобусов №№ 56, 99 в оба направления будут пролегать через улицу Дыбенко - улицу Революционную - улицу Гагарина, а далее - как обычно.

Кроме того, в период с 00:00 11 июня до 04:00 17 июня частично будет ограничено движение транспорта по проспекту Кирова в районе дома №26 (участок между улицами Береговой и Ветлянской) - для объезда обозначенного участка рекомендуется использовать улицы Ветлянскую, Кабельную, Береговую, Земеца.

"В связи с перекладкой теплотрассы на проспекте Кирова предусмотрены работы и специалистами нашей службы пути. Это прежде всего касается демонтажа рельсов и шпал, поскольку только после этого подрядчик приступит к замене трубопровода, - пояснил директор МП г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов. - Когда работы по переходу через проспект будут выполнены, вновь подключатся сотрудники "ТТУ". Они приступят к монтажу: будут уложены новые шпалы, установлены рельсы. Заблаговременно обеспечим завоз необходимых материалов".

Обращаем внимание горожан на то, что в вышеуказанный период движение по проспекту Кирова трамваев (маршрутов №№ 8, 25) и троллейбусов (маршрутов №№ 8, 12, 13) будет закрыто. Они проследуют по Заводскому шоссе.

Для остального транспорта, включая автобусы, подготовят боковые пути объезда вдоль участка проспекта Кирова, задействованного в техническом перевооружении теплотрассы. Временные пути отсыплют асфальтобетонной крошкой. В дальнейшем территорию восстановят - работы будут выполняться во время приведения в порядок газонов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".