Статус резидента "Жигулевской долины" получат 19 инновационных проектов

Экспертный совет технопарков на территории Самарской области во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым одобрил 19 новых проектов в сфере высоких технологий. Теперь каждому из них будет присвоен статус резидента "Жигулевской долины".

В Самарской области формируются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, - в поддержке инициативных людей, развивающих свои, в том числе высокотехнологичные, проекты. "Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", - отмечал в своем послании глава региона.

В технопарке будут реализованы следующие проекты: Smart-тренажер для водных видов спорта, программно-аппаратный комплекс для создания децентрализованных промышленных серверов для IoT-сетей, технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта. Кроме того, резиденты технопарка планируют создать инжиниринговый центр по разработке и внедрению систем контроля за ходом строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе BIM-технологий, создать новые технологии для "умных" домов, расширить производство индивидуальных дентальных имплантатов зубов, создать программно-аппаратный комплекс для мелиорации. Также инноваторы планируют открыть два инжиниринговых центра - по проектированию и производству многоразовых быстровозводимых временных жилых комплексов и по разработке энергоэффективных автоматизированных промышленных тепловых пунктов.

Задачи реализации инновационного потенциала местных разработчиков и увеличения числа проектов в сфере высоких технологий возложены на региональное министерство экономического развития и инвестиций.

"Технопарк "Жигулевская долина" - наша флагманская площадка по работе с высокотехнологичными и инновационными проектами. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Команда нашего министерства и управляющая компания технопарка делают все, чтобы наши инноваторы работали в комфортных условиях и имели все возможности для реализации своих проектов и вывода продукции на рынок", - рассказал Дмитрий Богданов.

Ранее Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема "Жигулевской долины". В мероприятии, посвященном деятельности промышленных технопарков, приняли участие более 30 представителей инновационной деятельности России.

"Жигулевская долина" продолжает подтверждать лидирующие позиции в области развития инноваций в регионах. Главное наше отличие от коммерческих технопарков, развивающихся в столице, - это экосистемный подход к инновациям. За счет государственного управления под эгидой министерства экономического развития Самарской области нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели - стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом", - отметил директор ГАУ "ЦИК "СО" - управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.