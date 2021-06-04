В Самаре оштрафовали интернетного экстремиста

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Промышленный районный суд Самары оштрафовал на 2 тыс. руб. 34-летнего местного жителя за экстремистские посты в интернете. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.