Технологии рециклинга Akron Holding помогают беречь природные ресурсы

Сбор и переработка металлолома, по мнению специалистов, существенно влияют на экологическую ситуацию. Уменьшается количество свалок, предотвращается опасность заражения людей, животных и растений активным содержимым сплавов. Заготовкой и переработкой лома цветных и черных металлов, утилизацией транспортных средств, бытовой техники и электроники занимается компания Akron Holding.

Тонна лома черного металла, заходящая на "второй круг", позволяет сэкономить более тонны железной руды, 635 килограммов угля и 54 килограмма известняка, а также до 75% энергии, необходимой для производства того же количества нового материала.

"Металлические изделия полностью не разлагаются, они окисляются и распадаются на мельчайшие фрагменты. А срок разложения обычной алюминиевой банки составляет целых 500 лет. Природе требуется в среднем более века, чтобы естественным образом "принять" лом, - пояснил генеральный директор ГК Akron Holding Павел Морозов. - Транспорт и спецтехника, не подлежащие ремонту, способны заполонить города. Если не перерабатывать отслужившие свое металлические изделия, они способны превратить планету в свалку".

Рациональное использование лома цветных и черных металлов - значительный резерв утилизации вторичного сырья, который во многих случаях позволяет обходиться без затратных процессов плавки металла из рудного сырья - на этом держится переработка металлолома в России.

Akron Holding зародился в Тольятти в 2000 году, здесь был открыт первый приемный пункт металлолома. Сейчас в состав холдинга входят 11 металлургических заводов, расположенные в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах России. Морозов сообщил также, что широкая ломозаготовительная база обеспечивает сырьем все компании холдинга и служит первым этапом в концепции предприятия полного цикла. Направление утилизации и рециклинга представлено тремя предприятиями - "Петромакс", "Вторалюминпродукт", "Экоутилизация". Объем заготовки лома черных металлов за прошлый год составил 1,1 млн тонн, цветных металлов - 229 тыс. тонн.

В ломозаготовительной сети используют современное оснащение: прессы для пакетирования легковесного лома, пресс-ножницы, оборудование для разделки сложных ломов. На всех площадках отслеживают радиационную безопасность принимаемого материала.

С 2007 года холдинг развивает направление по утилизации авто-, авиа- и водного транспорта, непригодных к эксплуатации железнодорожных составов.

В рамках первой федеральной программы утилизации автомобилей, которая проходила в 2010-2013 гг., аккредитованные компании холдинга приняли на переработку более 50 тыс. машин. По данным национальной саморегулируемой организации переработчиков лома "РУСЛОМ.КОМ", в 2014-м Akron Holding стал крупнейшим утилизатором автомобильного транспорта, вышедшего из эксплуатации.

Экологическая ответственность, как утверждает Морозов, является для холдинга приоритетом. Чтобы решать "зеленые" задачи, Akron Holding проводит множество акций и проектов. Это раздельный сбор отходов для дальнейшего вторичного использования, регулярный мониторинг состояния экологической безопасности предприятия, внедрение системы фильтрации и газоочистки выбросов.

Сотрудники холдинга активно участвуют в природоохранных мероприятиях, например, в акции "Лес Акрона", которая появилась в 2019 году. Тогда на территории Тольяттинского лесничества на месте выгоревших участков посадили 8 тыс. саженцев сосны. В апреле нынешнего года озеленяли территорию мемориального комплекса "Лес памяти".

Павел Морозов, генеральный директор группы компаний Akron Holding:

- Принципы экологичного производства - главный вектор развития всех предприятий холдинга. За счет использования природоохранных технологий, оборудования и методов управления Akron Holding работает над сокращением количества выбросов загрязняющих веществ и отходов, а также их токсичности, независимо от динамики производства.