16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появилась визуализация агропромпарка в Тольятти АвтоВАЗ возобновил работу конвейеров, которые останавливались на два дня Сергей Машков, СамГАУ: Знания даем мы, а навыки - наши индустриальные партнеры Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров В мае 2021 г. АвтоВАЗ увеличил продажи в России в 2,5 раза

Экономика и бизнес

Технологии рециклинга Akron Holding помогают беречь природные ресурсы

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 141
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбор и переработка металлолома, по мнению специалистов, существенно влияют на экологическую ситуацию. Уменьшается количество свалок, предотвращается опасность заражения людей, животных и растений активным содержимым сплавов. Заготовкой и переработкой лома цветных и черных металлов, утилизацией транспортных средств, бытовой техники и электроники занимается компания Akron Holding.

Фото: предоставлено ГК "Акрон Холдинг"

Тонна лома черного металла, заходящая на "второй круг", позволяет сэкономить более тонны железной руды, 635 килограммов угля и 54 килограмма известняка, а также до 75% энергии, необходимой для производства того же количества нового материала.

"Металлические изделия полностью не разлагаются, они окисляются и распадаются на мельчайшие фрагменты. А срок разложения обычной алюминиевой банки составляет целых 500 лет. Природе требуется в среднем более века, чтобы естественным образом "принять" лом, - пояснил генеральный директор ГК Akron Holding Павел Морозов. - Транспорт и спецтехника, не подлежащие ремонту, способны заполонить города. Если не перерабатывать отслужившие свое металлические изделия, они способны превратить планету в свалку".

Рациональное использование лома цветных и черных металлов - значительный резерв утилизации вторичного сырья, который во многих случаях позволяет обходиться без затратных процессов плавки металла из рудного сырья - на этом держится переработка металлолома в России.

Akron Holding зародился в Тольятти в 2000 году, здесь был открыт первый приемный пункт металлолома. Сейчас в состав холдинга входят 11 металлургических заводов, расположенные в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах России. Морозов сообщил также, что широкая ломозаготовительная база обеспечивает сырьем все компании холдинга и служит первым этапом в концепции предприятия полного цикла. Направление утилизации и рециклинга представлено тремя предприятиями - "Петромакс", "Вторалюминпродукт", "Экоутилизация". Объем заготовки лома черных металлов за прошлый год составил 1,1 млн тонн, цветных металлов - 229 тыс. тонн.

В ломозаготовительной сети используют современное оснащение: прессы для пакетирования легковесного лома, пресс-ножницы, оборудование для разделки сложных ломов. На всех площадках отслеживают радиационную безопасность принимаемого материала.

С 2007 года холдинг развивает направление по утилизации авто-, авиа- и водного транспорта, непригодных к эксплуатации железнодорожных составов.

В рамках первой федеральной программы утилизации автомобилей, которая проходила в 2010-2013 гг., аккредитованные компании холдинга приняли на переработку более 50 тыс. машин. По данным национальной саморегулируемой организации переработчиков лома "РУСЛОМ.КОМ", в 2014-м Akron Holding стал крупнейшим утилизатором автомобильного транспорта, вышедшего из эксплуатации.

Экологическая ответственность, как утверждает Морозов, является для холдинга приоритетом. Чтобы решать "зеленые" задачи, Akron Holding проводит множество акций и проектов. Это раздельный сбор отходов для дальнейшего вторичного использования, регулярный мониторинг состояния экологической безопасности предприятия, внедрение системы фильтрации и газоочистки выбросов.

Сотрудники холдинга активно участвуют в природоохранных мероприятиях, например, в акции "Лес Акрона", которая появилась в 2019 году. Тогда на территории Тольяттинского лесничества на месте выгоревших участков посадили 8 тыс. саженцев сосны. В апреле нынешнего года озеленяли территорию мемориального комплекса "Лес памяти".

Павел Морозов, генеральный директор группы компаний Akron Holding:

- Принципы экологичного производства - главный вектор развития всех предприятий холдинга. За счет использования природоохранных технологий, оборудования и методов управления Akron Holding работает над сокращением количества выбросов загрязняющих веществ и отходов, а также их токсичности, независимо от динамики производства.

Предприятия Akron Holding занимаются производством изделий из металла, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов. В Самарской области холдинг представлен семью региональными подразделениями и производственными предприятиями.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №20

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4