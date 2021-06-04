Первый летний пресс-тур проекта "Поехали!" прошел в Шигонском районе

Стартовал третий этап проекта для представителей СМИ и блогеров "Поехали! Летний отдых в Самарской области", организованный департаментом туризма при поддержке правительства региона. Участники первого пресс-тура посетили Шигонский район.

Путешествие началось с творческой мастерской "Маринино подворье", расположенной в селе Кузькино. Руководитель площадки Марина Остроушко рассказала участникам пресс-тура о крестьянском быте и традициях, поделилась своим опытом сохранения и распространения народных ремесел.

Следующей точкой маршрута стала мастерская керамики "ЛодкаМазая", где мастер Александр Зайцев поделился опытом по изготовлению керамических изделий и наглядно показал, как собственными руками создать горшок из глины. Уникальная туристическая площадка открыта для туристов с возможностью размещения в доме, либо прямо на участке с палатками, и обучением гончарному делу.

Далее участники пресс-тура посетили загородный комплекс "Орбита", расположенный в сосновом бору на берегу Волги. Здесь можно разместиться в отдельных коттеджах и в гостиничных номерах. На территории расположены бассейны, спортивные площадки и ресторан.

Кульминацией мероприятия стало восхождение на знаменитую гору Светелка (Караульный бугор) в сопровождении проводника Владимира Ковальца. Гора Светелка известна как "место силы": поднявшись на самую высокую точку горы, можно осуществить всевозможные обряды и загадать желания на удачу, деньги, любовь и здоровье.

Захватывающие дух виды, чистейший воздух: сверху обзор открывается на поля и перелески с одной стороны, на село Усолье и волжские просторы - с другой. Сюда надо ехать в первую очередь тем, кто умеет восхищаться красотами природы и стремится к самосовершенствованию.

Еще гору называли Караульный бугор - на ее вершине стоял шалаш, рядом с ним котел с дегтем. Завидев приближающихся кочевников, наблюдатель поджигал деготь, тем самым предупреждая окрестных жителей.

В ближайшее время на горе Светелка будут проведены работы по благоустройству: установлены информационные стенды, скамьи, урны и многое другое.

Пресс-туры в рамках проекта "Поехали! Летний отдых в Самарской области" будут проходить каждую неделю на протяжении лета 2021 года. Главная цель каждого тура - увлекательно, доступно и нестандартно рассказать жителям и гостям Самарской области о богатейших рекреационных и туристических возможностях нашего региона.