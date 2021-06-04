Фестиваль "На сопках Маньчжурии" пройдет в Самаре 26 и 27 июня

В Самаре 26 и 27 июня пройдет фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии".
Летом 2021 г. фестиваль пройдет в новом формате. В нем примут участие духовые оркестры со всей России, а также группы мажорет-спорта и барабанщиц. Ожидается, что в Самару прибудут коллективы из Москвы, Белгорода, Брянска, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону.
Коллективы выступят в парках, на набережной, в амфитеатре площади Славы. Оркестры исполнят оригинальные программы.
Фестиваль посвящен первому исполнению русского вальса "На сопках Маньчжурии". Его премьера состоялась весной 1907 г. в Самаре, в Струковском саду. Вальс исполнил духовой оркестр 214-го Мокшанского полка под управлением автора музыки, военного капельмейстера Ильи Шатрова. Композитор посвятил вальс памяти воинов, погибших в Мукденском сражении.