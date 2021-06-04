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Губернатор Власть и политика

Соглашение о сотрудничестве Самарской области и Республики Марий Эл подписано на ПМЭФ-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 июня, на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подписали рамочное соглашение о сотрудничестве регионов. На церемонии присутствовал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Стороны договорились о сохранении и развитии ранее сложившихся отношений в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды.

Комментируя соглашение, Игорь Комаров подчеркнул, что для регионов Приволжского федерального округа характерно тесное взаимодействие.

"Только на площадке форума подписывается семь межрегиональных соглашений. Очень хорошо, что регионы используют площадку главного форума для развития сотрудничества по многочисленным направлениям - развитию культуры и науки, по кооперационным связям, инвестициям, - акцентировал внимание полпред президента. - Важно, чтобы регионы сотрудничали, и мы видим, что это получается. Мне очень приятно присутствовать на очередном этапе развития межрегиональных отношений".
Самарская область и Республика Марий Эл должны в первую очередь направить свои усилия на создание условий для самореализации граждан, проживающих на их территориях, отметил Дмитрий Азаров.

"Уверен, что в рамках этого соглашения мы в ближайшее время наполним очевидными смыслами наше сотрудничество в сфере науки и техники, сельского хозяйства и промышленного производства, образования и культуры, - акцентировал внимание глава Самарской области. - Уверен, что вместе мы сможем сделать больше для создания условий самореализации граждан, проживающих на территории Марий Эл и Самарской области".

Глава Республики Марий Эл отметил, что сейчас в приоритете развития всех субъектов - национальные проекты. 

"Это соглашение юридически является рамочным. Оно предполагает сотрудничество практически по всем направлениям жизнедеятельности, но мы хорошо понимаем, что сейчас смысл развития каждого субъекта - это национальные проекты, которые трансформированы в национальные цели. Кроме того, в республике есть индивидуальная программа социально-экономического развития, которая принята федеральным правительством. Но и административное единство округа предполагает организационно-оформленное единство в экономической сфере, образовании и культуре. Мы ровно по этим направлениям работаем. Кроме того, это соглашение предполагает наличие еще специальных соглашений по различным вопросам", - подчеркнул Александр Евстифеев.

В завершение церемонии подписания Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил полпреда президента за содействие тесному сотрудничеству между регионами Приволжского федерального округа.

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